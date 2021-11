Sam & Max: Beyond Time and Space aura aussi droit à un lifting

Si le temps est tout sauf une notion abstraite, on ne peut pas en dire autant de sa perception. Il suffit que vous attendiez un tout petit truc (disons par exemple des jeux PS5) et voilà, le temps s’étale comme le beurre sur une tartine bien chaude. Dans la même veine, quand on apprécie quelque chose, c’est très dur de s’en séparer. Alors, pas que nous soyons amateurs d’aventures graphiques et de point and click mais, effectivement, TellTale nous manque un peu. Oui, on sait que la boîte existe toujours mais depuis sa liquidation en 2018, c’est plus vraiment pareil et le studio semble bloquer sur la saison 2 de The Wolf Among Us qui peine à arriver. Si seulement on pouvait voyager dans le temps comme dans Sam & Max: Beyond Time and Space.

Si l’idée de voyager dans le temps vous séduit et que vous aspirez à le faire, vous pourrez saisir votre chance très bientôt. Oui, parce que quoi de mieux qu’un remake/remaster pour voyager dans le temps ? Oui d’accord, vous êtes déçus mais vous pouvez toujours suivre Sam et Max dans leur deuxième enquête et voyager auprès d’eux à travers le temps et l’espace. Vous aurez probablement compris que, comme pour le premier volet, Sam & Max: Save the World, le second épisode de point and click signé Telltales se voit accorder le traitement « remaster », une renaissance imminente puisqu’elle est datée au 8 décembre 2021.

Et les amateurs devraient être satisfaits de découvrir que Skunkape Games, le studio derrière ce remaster, s’est donné du mal comme sur son le premier remaster. Cet épisode aussi profitera de nombreuses retouches notamment sur l’éclairage dynamique, la synchronisation labiale et bien d’autres points comme les modèles, les sons et la musique. Une refonte complète et bienvenue qui devrait faire plaisir aux amateurs de la série ainsi qu’à ceux qui se lanceront dans l’aventure avec cet épisode.

Maintenant, sachez que vous pourrez ajouter Sam & Max: Beyond Time and Space – Remastered à votre collection dès le 8 décembre sur les mêmes supports que le premier volet (PC, Xbox One et Nintendo Switch). Il ne vous en coûtera qu’une vingtaine d’euros. Sinon, c’est quand que Strong Bad’s Cool Game for Attractive People fait son retour ?