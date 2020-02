Les méchas de Sakura Wars seront en Europe ce printemps !

New Sakura Wars au Japon, simplement Sakura Wars chez nous !

Tandis que la Yakuza Remastered Collection est finalement sortie, nous permettant d’aligner l’intégralité de l’histoire de Kiryu sur PlayStation 4 (et, espérons-le, sur PlayStation 5 grâce à la rétro-compatibilité…), et alors que Persona 5 Royal est attendu pour le 31 mars, la prochaine grosse sortie de SEGA pour cette année 2020 vient d’être annoncée pour l’occident ! Sakura Wars (anciennement attendu sous le titre de Project Sakura Wars) sortira ainsi le 28 avril prochain sur PlayStation 4.

Une Launch Edition est ainsi dès aujourd’hui pré-commandable, incluant une jaquette réversible et une planche de stickers. Le jeu ne sera doublé qu’en japonais, mais inclura des sous-titres en français ! Une petite révolution pour la licence, qui n’avait jusqu’alors pas mis les pieds sur le Vieux Continent. On imagine que SEGA souhaite ici reproduire le modèle à succès récent de licence comme Persona et Yakuza : des séries très populaires au Japon qui ne se sont imposées que tardivement de ce côté-ci du monde.

On rappelle que Sakura Wars est un mix entre tactical-RPG, visual novel et dating sim (vous avez dit “Persona” ?!) situé dans un Tokyo parallèle steampunk dans les années 40. Les héros y contrôlent des méchas et leur entrainement est un véritable show donné en public à l’opéra ! Seulement, on s’en doute, l’action va dramatiquement quitter la scène…

Malgré les gros moyens mis par SEGA dans ce soft reboot (la franchise est née sur Saturn en 1996), avec notamment Tite Kubo (Bleach! ) au chara-design et le vétéran de l’industrie Kohei Tanaka à la musique, les ventes ont été plutôt décevantes, à l’instar de celles de Persona 5 Royal. L’étranger viendra surement à la rescousse du titre, car on s’imagine mal passer à côté de l’occasion d’enfin profiter pleinement de la franchise !

Un site internet, lui aussi en français, a été mis en ligne par SEGA pour nous permettre de découvrir le casting et ses robots en attendant le 28 avril. Jamais pleinement satisfaits, nous attendons maintenant que SEGA communique sur la sortie de Yakuza 7 chez nous… !