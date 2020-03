Sakura Wars – Découvrez son système d’interactions en trailer

Baptisée LIPS, c’est l’une des spécificités de Sakura Wars.

C’est maintenant dans un mois et demi que pour la première fois, en pratiquement 25 ans d’existence de la licence, que nous autres européens pourront poser nos pads sur Sakura Wars (Sakura Taisen en V.O.). Et c’est bien entendu un événement. SEGA espère en effet à nouveau reproduire le succès de la série des Persona et celle des Yakuza, longtemps – comme Sakura Wars – jeux de niche dont la popularité était cantonnée au Japon, et devenus seulement récemment des best-sellers en Occident.

Comme Persona, justement, Sakura Wars est un habile mélange des genres, entre tactical RPG, life sim et visual novel. Et, toujours comme dans Persona, les liens entre les personnages auront une influence déterminante sur le déroulement de l’aventure. D’où l’importance de la mécanique présentée par SEGA dans ce nouveau trailer, le LIPS, pour Live & Interactive Picture System.

Cette mécanique de jeu insuffle du gameplay dans les dialogues de différentes manières, du choix basique qu’on trouve généralement dans les otome aux lignes de dialogues qui dépendent de la résolution d’énigmes, en passant par un système de timer ou même avec la possibilité de choisir les émotions qui accompagnent les réponses. Les séquences de dialogues participeront à construire les liens entre les personnages, des liens qui pourront leur procurer certains avantages pendant les phases de combats…

Les précommandes sont déjà ouvertes, et une Launch Edition vous apportera quelques avantages qui rappelleront l’édition physique Day One de Judgment : une jaquette réversible, une planche de stickers à l’effigie des personnages du jeu, et du contenu in-game. Deux éditions numériques seront également disponibles, intitulées Digital Deluxe Edition et Standard Edition, la première apportant son lot de contenu supplémentaire in-game : pack de costumes, musiques, accessoires, et le fameux bundle de costumes “maillots de bain” !

C’est le 28 avril que sortira Sakura Wars, en exclu PlayStation 4.