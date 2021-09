[Rumeur] La liste des jeux PlayStation Plus d’octobre aurait fuité

Comme le nom de ce papier l’indique, le contenu de l’article est à prendre avec des pincettes. La liste des jeux du programme PlayStation Plus du mois d’octobre 2021 serait potentiellement révélée. Le site Dealabs serait à l’origine de cette information, vérifiée par les modérateurs. Il nous faudra attendre encore quelques jours pour avoir la confirmation (ou l’infirmation) de la part de Sony. En attendant, voici les jeux “offerts” (rappelons qu’un abonnement est requis pour bénéficier desdits jeux).

En ce qui concerne la PlayStation 5, Hell Let Loose vous emmènera sur les fronts de la Seconde Guerre mondiale. Le titre nous transporte directement dans l’enfer de la guerre, en y ajoutant un côté stratégique. Les maps peuvent contenir jusqu’à 100 joueurs, et vous offrent la possibilité d’utiliser des chars, des forces d’infanterie ainsi que de l’artillerie lourde. Initialement prévu sur PC, Hell Let Loose a finalement trouvé une place sur les machines new-gen. Le titre est développé par le studio Black Matter, leur tout premier jeu.

Continuons dans la descente aux Enfers, avec l’arrivée de Mortal Kombat X. Inutile de vous rappeler le concept, vous aurez la possibilité encore et toujours d’incarner Scorpion ou encore Sub-Zero pour démembrer vos ennemis. Petit hic en ce qui nous concerne, le jeu était déjà disponible pour les détenteurs du PlayStation Plus Collection, de quoi peut-être faire hausser le ton des détenteurs de la dernière console de Sony.

Pour finir cette sélection, enfilez votre plus beau polo et vos gants. Il faudra travailler votre swing si vous voulez briller sur le green et ne pas finir dans le bunker. Vous l’aurez compris, PGA Tour 2K21 pourrait bien être le troisième et dernier jeu de cette liste. De votre côté, que pensez-vous de cette fuite, si elle venait à s’avérer correcte ? De notre côté, on ne vous cache pas une certaine déception.