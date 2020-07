Roguebook nous dévoile son jeu au Nacon Connect

Roguebook, le nouveau deck builder par les créateurs de Faeria.

Nacon qui est désormais le pôle gaming de Bigben, proposait hier un stream afin de mettre en avant leurs projets à venir. Parmi eux, nous avons été agréablement surpris de voir que le studio Abrakam avait trouvé un partenariat de choix auprès de Nacon, afin de faire éditer leur nouveau jeu deck builder : Roguebook. Ce dernier avait été financé de justesse il y a environs un an, et nous sommes vraiment heureux de voir que le choses avancent de la meilleure des manières pour le studio belge.

Si Roguebook vous dit quelque chose, c’est possiblement car vous connaissez leur précédent (excellent) titre, Faeria, qui était déjà un deck builder, et qui nous proposait d’user de nos cartes de façon stratégique, lui permettant de se démarquer des autres jeux de cartes proposés par les nombreux concurrents. Avec Roguebook, nous sommes dans le même univers que celui de Faeria, mais comme son nom l’indique, nous allons passer du côté “Rogue” de la force. Ainsi vous évoluerez dans un mondes généré aléatoirement à chacune de vos parties, contrôlerez deux personnages parmi 4 disponibles, et devrez composer avec un deck de départ, que vous pourrez améliorer à la suite de vos victoires en combat.

L’alliance du rogue-like et du jeu de cartes nous a tout de suite intrigué, et nous ne sommes pas les seuls à avoir été enjoué par cette combinaison. En effet, Richard Garfield le créateur de Magic: the Gathering a tellement apprécié Faeria, et tant apprécié le concept de Roguebook, qu’il a tout simplement décidé de prendre part au projet au point d’en devenir le co-designer, rien que ça. Une excellente nouvelle, et on imagine que si vous êtes vous aussi fan de Magic, cette mention n’aura pas manqué d’illuminer votre visage.

Enfin, en ce qui concerne la commercialisation de Roguebook, le studio vise une sortie sur PC pour mai 2021, en espérant que les consoles finiront aussi par être prévues au programme.