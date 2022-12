Un date avec River City Girls 2, et l’épisode 1 offert !

L’information est tombée : River City Girls 2 arrive en Europe dès la semaine prochaine, le 15 décembre. S’il devait sortir il y a déjà quelques jours (et est effectivement sorti en Asie), ses développeurs l’ont couvé un peu plus longtemps pour lui permettre de sortir avec toutes les fonctionnalités qu’ils avaient prévu pour le jeu. En résulte des promesses de « vraie » suite avec une expérience de jeu étendue, et non pas un DLC déguisé.

Break out your baseball bats, polish your brass knuckles, and start practicing your dabs – River City Girls 2 launches digitally in North America and Europe on Dec. 15! That's next week!! Coming to Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox, and Steam! https://t.co/rEFAnGVT0j pic.twitter.com/gjuqzBSONv — WayForward (@WayForward) December 6, 2022

Le jeu proposera ainsi six personnages jouables. On retrouvera bien entendu les (anti) héroïnes Misako et Kyoko ainsi que leurs boyfriends (imaginaires ?) Kunio et Riki, déjà présents dans le premier jeu. Le quatuor sera rejoint par Marian (de Double Dragon) et Provie (de River City Ransom: Underground). Rappelons que River City Girls est un spin-off de la série River City Ransom, beat’em all classique de l’ère 8 bits, signé Yoshihisa Kishimoto, créateur ensuite de Double Dragon. Ces deux nouveaux personnages poursuivent donc l’hommage rendu par le premier jeu.

River City Girls 2 proposera aussi une carte qui se veut « massive et non linéaire », avec une évolution des personnages « façon RPG ». On entrevoit donc une belle évolution du gameplay classique (mais diablement fun) du premier épisode. On retrouvera le pixel art qui avait fait le charme du premier jeu, les cutscenes façon manga entièrement doublées en anglais ou en japonais par la même équipe, toujours dirigée par Cristina Vee (la voix de Shantae), une B.O. entre garage et électro acidulée composée par Megan McDuffee (déjà disponible) et la patte inimitable de WayForward à la direction artistique.

Et pour l’occasion, sachez que River City Girls, le premier jeu, est en ce moment accessible intégralement et gratuitement pour les abonnés au Nintendo Switch Online ! L’occasion de découvrir la licence si elle vous avait échappé… River City Girls 2 sera jouable à deux en local ou en ligne, et sort sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC le 15 décembre prochain.