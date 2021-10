Riders Republic – Une occasion plus longue de le mettre à l’essai

Loin de nous l’envie de raviver les souvenirs de temps difficiles mais, on ne peut pas s’empêcher de penser que ces longs confinements qui ont marqué ces deux dernières années ont du être bien pénibles pour les amateurs de sports extrêmes. Pas de sortie, pas d’événement et peu d’alternative virtuelle pour ces amateurs de frisson. Enfin, jusqu’au 28 octobre, date de sortie de Riders Republic sur quasiment toutes les machines du moment.

Vous êtes intéressés par le prochain jeu d’Ubisoft mais n’êtes pas encore sûr de vouloir glisser votre main jusqu’à votre portefeuille ? Une bonne nouvelle vous attend dans ces lignes. L’éditeur vient de confirmer les dates d’une nouvelle période d’essai, une période d’essai vous permettant de découvrir le jeu complet dès ce jeudi 21 octobre jusqu’à la veille du jour de la sortie.

Attention en revanche, si ces dates semblent indiquer une offre bien généreuse, dans les faits, vous ne pourrez profiter de cette expérience que pendant 4 heures. Ensuite, il vous faudra patienter jusqu’à la sortie du titre afin de poursuivre sur votre sauvegarde. Ceci dit, grâce à cette longue semaine d’évaluation, même les joueurs qui n’ont pas le temps de s’adonner à ces plaisirs le week-end n’auront pas d’excuse pour ne pas s’autoriser une petite descente.

Pour rappel, si ce titre est passé sous votre visière, Riders Republic est le dernier bébé de la branche annécienne d’Ubisoft. Il s’agit en fait d’une suite spirituelle de Steep (sorti en 2017) à l’exception qu’on quitte les Alpes pour rider dans les plus grands parcs américains (Yosemite, Bryce Canyon, …), lieux que vous pourrez découvrir sur un vélo, des skis ou en wingsuit (ce sont des exemples, il y en a plus). Naturellement, de si grands espaces se doivent d’être partagés et la rencontre d’autres joueurs sera l’occasion de se lancer dans diverses épreuves et courses.

Dernier point et pas des moindres, vu que le titre sera disponible sur de nombreux supports comme évoqués plus haut (consoles PlayStation et Xbox, PC et Google Stadia pour les nommer), cette période d’essai sera proposée sur toutes ces machines. Alors, allez vous mettre Riders Republic à l’épreuve ? La date de sortie du dernier Ubisoft est calée au 28 octobre 2021.