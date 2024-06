Return to Silent Hill – Un teaser, un making-of et des promesses

Il n’y a pas que des jeux vidéo tournant autour de la licence Silent Hill qui sont actuellement en développement, puisqu’un troisième film va bientôt voir le jour très prochainement. Réalisé par Christopher Gans, qui rempile après le premier bon long métrage, ce nouveau volet cinématographique entend nous conter sur grand écran les aventure de James Sunderland (Jeremy Irvine) et est donc une adaptation de Silent Hill 2. Préférant faire du damage control après un Silent Hill Révélation absolument raté (pour rester poli), Konami et le réalisateur français se sont donc lancé à l’abordage de l’épisode le plus culte de la saga vidéoludique avec Return to Silent Hill.

Premier teaser partagé sur le compte X de Konami avant d’être retiré, on ne sait trop pour quelle raison, ce dernier nous invite avant toute chose à découvrir l’univers et l’ambiance du film. On sait que Gans est un vrai fan des jeux vidéo et on a pu voir à quel point cela lui tenait à cœur d’adapter fidèlement et avec un profond respect l’œuvre sur grand écran. Son Silent Hill avait beau être assez bancal, il restait pour le moins réussi et offrait surtout quelques images dignes de la licence qui hantent encore aujourd’hui certains de nos cauchemars.

De ce premier teaser, nous retiendrons essentiellement quelques séquences issues tout droit de Silent Hill 2. On parle entre autres de la rencontre de James et Laura (Evie Templeton), de la découverte du protagoniste dans des toilettes publique, ou encore de la scène voyant Angela (Eve Macklin) couchée sur le sol, couteau en main face à un miroir. Il y a donc dans ces quelques secondes un véritable florilège de référence directe au titre sorti en 2002 sur PlayStation 2, avec en plus à la musique un certain Akira Yamaoka.

Bien évidemment, il en faudra bien plus pour faire de Return to Silent Hill un bon métrage, mais c’est assez encourageant pour le moment, même si le costume de Maria (Hannah Emily Anderson) fait un peu cosplay sur les bords. Aussi, si ce teaser se veut extrêmement rythmé, on peine à y distinguer pour le moment ce que Gans et ses équipes entendent faire de l’ambiance si particulière du deuxième jeu.

Encore plus que Bloober Team avec son remake, ils auront aussi forte à faire pour adapter une histoire si dense et aux thématiques marquées sur un métrage qui devrait durer moins de deux heures. Reste donc en suspend pas mal de questions auxquelles nous ne pouvons répondre, mais le réalisateur se veut tout de même rassurant et vu son pédigrée, on ne peut que lui faire confiance.

Enfin, Konami a aussi mis en ligne un premier petit making-of de Return to Silent Hill en ligne, donnant la parole principalement à Christopher Gans qui explique ses intentions avec son nouveau film, et comment il compte en faire une œuvre fidèle au matériel d’origine. Rassurez-vous, la featurette est sous-titrée en français et maintien l’espoir de voir revenir sous un bien meilleur jour la licence sur grand écran et c’est tout ce que l’on demande nous d’ailleurs.