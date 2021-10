Resident Evil VII Biohazard a contaminé 10 millions de joueurs

En 2017, Capcom a fait le choix de radicalement modifier sa vision de l’horreur vidéoludique avec Resident Evil VII. Ses précédents titres connaissaient pourtant un succès commercial très important, mais chaque épisode subissait de plus en plus de critiques, notamment ce coté action qui prenait une place de plus en plus importante au détriment de l’horreur. Resident Evil VI en est la démonstration parfaite. Près de 8 millions de copies vendues, un record pour la licence à l’époque, il est pourtant celui le plus souvent cité quand on évoque les titres les moins appréciés de la licence.

Mais tout ceci est du passé. Aujourd’hui, Resident Evil se porte très bien, et le virage entamé par le titre dont il est question dans cet article, a brillamment été franchi. L’appréhension était présente pourtant, avec ce nouveau point de vue à la première personne, et une prise de recul avec l’héritage de la saga qui explore aujourd’hui sans retenue d’autres pans de l’horreur. Le passage en réalité virtuelle via le casque de la Playstation 4 a été un vrai défi à relever pour les équipes de Capcom également, et à nouveau, ils s’en sont sortis à merveille. Tout n’est pas parfait bien sûr, mais Resident Evil VII a su convaincre sur suffisamment d’aspects pour gagner le cœur des joueurs et rassurer bon nombre de réticents.

Et aujourd’hui, Resident Evil VII Biohazard vient de franchir un cap historique, inédit même pour cette franchise née en 1996 sur Playstation. Capcom est très fier de nous annoncer que Resident Evil VII vient de franchir la barre des 10 millions d’unités vendues. Il s’agit du premier épisode de la licence à atteindre un tel sommet. Un niveau stratosphérique qui n’a été surpassé chez Capcom que par l’impressionnant Monster Hunter World et ses 17,3 millions de ventes, et ce sans compter les 8 millions de l’extension standalone Iceborne. Le podium est complété par l’excellent remake de Resident Evil 2 qui culmine à un très beau 8,6 millions de jeux vendus.

Où en est Resident Evil Village dans tout ça ? Sorti au mois de mai dernier, et en attente de son premier contenu additionnel, le dernier né de la saga en est déjà à un très honorable 4,5 millions de ventes. Il a encore toutes ses chances pour atteindre le podium prestigieux de Capcom, boosté notamment par le premier noël qu’il va vivre dans quelques semaines. Sans doute aura-t-il droit à une seconde vie lorsque le casque Playstation VR 2, déjà officialisé coté Sony il y a plusieurs mois, sortira. Au vu du succès populaire et critique de l’option réalité virtuelle sur le septième épisode, il parait presque inconcevable que Resident Evil Village ne passe pas par cette moulinette lui aussi. Réponse probablement l’an prochain.