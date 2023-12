Resident Evil – Vous reprendrez bien une vieille cuvée ?

On s’en doutait, c’est affirmé, Capcom n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin et compte bien poursuivre les réadaptations des anciens jeux Resident Evil. C’est le game designer du remake de Resident Evil 4, Yasuhiro Anpo, qui l’a lui-même confirmé auprès d’IGN.

« Nous avons réalisé trois remakes jusqu’à présent et ils ont tous très bien été reçus. Puisque cela permet à un nouveau public de jouer à ces jeux, c’est quelque chose que je suis heureux de faire en tant que quelqu’un qui aime ces vieux jeux et je veux continuer à plus le faire.»

C’est parfaitement clair et compréhensible, le succès des trois derniers remakes développés par Capcom est à la fois critique et publique malgré quelques réserves concernant le troisième opus. Le fait que Capcom souhaite continuer sur cette bonne lancée apparaissait déjà comme une évidence. Seulement, nous pouvons désormais légitimement nous poser la question suivante : quel jeu Resident Evil reste-t-il encore à remettre au goût du jour ?

Si Resident Evil 2, 3 et 4 étaient tous des jeux déjà appréciés sous leur forme d’origine, ce n’est pas nécessairement le cas des opus suivants. L’épisode 0 a divisé de par sa structure alourdie et la disparition des coffres, entre autres. Resident Evil 5 quant à lui a été un jeu mal reçu pour son manque d’ingéniosité et de cohérence en terme de level design ainsi qu’un contexte géographique controversé…

S’il est dans ce contexte logique que les zombis soient en majorité de couleur de peau noire, il est quelque peu maladroit à l’heure d’aujourd’hui de tirer sur des centaines d’entre eux en contrôlant la représentation type du militaire américain venu rétablir la paix.

Quand bien même, cet article n’a pas pour vocation de rejeter de futurs œuvres sans avoir pu y toucher. Il est rare, voire même sans précédent, qu’un studio s’attelle à la reconstitution d’un jeu qui a mauvaise réputation. Ne serait-ce pas là une belle revanche que de revoir sa copie des années plus tard pour en faire une expérience plus solide et marquante ? En ce sens, la critique n’aura plus qu’à ranger ses couteaux certainement déjà bien aiguisés et qui sait, peut-être même à en demander encore plus !

Osons le dire, si Capcom réussit à réhabiliter Resident Evil 5, nous voudrons jouer à Resident Evil 6 Remake. Oui, tout est possible au final, mais soyons raisonnable, un bon Resident Evil 6 ne sera pas Resident Evil 6 et Capcom le sait déjà, car chacun de ses remakes était jusque-là une autre vision d’un jeu déjà existant.

Jusque-là, la firme n’a pas cédé à la facilité et qu’importe nos avis sur ces derniers, il faut bien admettre qu’un véritable travail de recréation a permis de découvrir nos jeux d’antan sous un nouveau jour. Nouvelle prise en main, nouvelle structure, graphismes sublimes (merci le RE Engine) ; nous étions bien loin d’un simple portage.

Enfin, n’oublions pas un dernier détail qui pour beaucoup de joueurs et de joueuses n’en est pas un, Capcom a encore un lance-roquette caché dans son hélicoptère, à savoir Resident Evil: Code Veronica, un classique de la Dreamcast trop méconnu qui peut offrir une excellente base pour un remake certainement moins clivant. Qui plus est, Code Veronica a rencontré un public moindre en comparaison de RE 5 et 6 et un retour de ce dernier permettrait à de nombreux joueurs de découvrir cet excellent opus.

Dans un cas comme dans l’autre, la démarche de Capcom a de l’avenir devant elle et a le potentiel de nous réserver de belles surprises, en espérant que de nouvelles bases peuvent encore être construites sur les erreurs du passé.