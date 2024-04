Remnant II – Une nouvelle extension au cœur de pierre

Remnant II n’a même pas soufflé sa première bougie qu’il se voit déjà couvert d’extensions. La suite de l’action-RPG de 2019 s’était déjà écoulée à plus d’un million d’exemplaires vendus à travers le monde, et ce rien qu’au cours de sa première semaine de lancement. Une première extension répondant au nom de « The Awakened King » avait vu le jour fin 2023, et plongeait les joueurs au cœur d’un tout nouveau récit, confrontant ces derniers au « Vrai Roi corrompu ». Et les équipes de Gunfire Games n’ont pas tardé à sortir leur deuxième DLC, puisque « The Forgotten Kingdom » vient tout juste d’être annoncé par le studio.

Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les joueurs repartent à Yaesha. Mais ici le changement de décor n’est pas des moindres, puisque les papas de Remnant II nous offrent un aller simple pour une nouvelle zone en plein milieu de la jungle. Un esprit étrange réveille une vieille histoire de tribu, et nous aurons pour mission de déceler les mystères de ce royaume perdu et de mettre fin aux sévices des sbires d’une créature de pierre répondant au nom de Lydusa.

Il sera ici aisé de comprendre que les ennemis présents dans cette extension ne seront rien d’autre que des anciens membres de la tribu changés en pierre, et que ces derniers viendront barrer notre chemin vers la vérité. De nouveaux donjons seront explorables afin de partir à la découverte de cette civilisation oubliée, et un nouvel Archétype nommé « Convocateur » fera partie des équipements puissants disponibles sur place.

Dans cette seconde extension, le monde spirituel sera mis à l’honneur puisque des amulettes et des anneaux viendront enrichir le gameplay, et aideront notre héros à survivre plus facilement sur les routes de ce qui semble être la contrée la plus dangereuse de Yaesha. C’est à travers cette jungle teintée d’un onirisme aiguë qu’il nous faudra prendre les armes face à de nouveaux boss, et une nouvelle classe sur laquelle nous aurons plus de détails prochainement viendra certainement faciliter les affrontements.

Toujours est-il que la transition est assez folle pour le TPS américain, où les décors sanglants et mortifères laissent place aux branches lumineuses et aux pierres vengeresses. The Forgotten Kingdom sera disponible dès le 23 avril prochain au prix de 9.99€ séparément, mais l’extension sera bien sûr incluse dans le season pass déjà entamé par la première extension, le tout proposé pour 24.99€. Un troisième DLC viendra rajouter sa pierre à l’édifice dans quelques mois, mais laissons pour le moment la nature faire son travail sur PS5, Xbox Series X/S et PC.