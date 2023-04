Remnant 2 – L’ambitieux outsider dévoile son univers macabre

Souvenez-vous, c’était en 2019… Remnant: From The Ashes débarquait dans nos contrées avec cette furieuse envie d’imposer ses gammes criardes et sordides à la fois. Sortie un peu de nulle part et à la surprise générale, la production nous proposait un deal alléchant, s’annonçant plutôt comme un Dark Souls version shooter muni d’un zeste de procédural. Quelques balbutiements plus tard, le jugement était sans appel : en dépit de trous béants dans son accomplissement, le jeu de GunFire Games s’en sortait avec les honneurs. Tout n’était certes pas irréprochable mais nous nous sentions parfaitement impliqués dans cette mésaventure dérangeante où le mal, « la Racine », ronge tout sur son passage, environnements comme êtres. Le titre parvint à trouver son public malgré la forme très underground de sa communication.

Surnager au beau milieu des jeux du genre représente un bel exercice de style mais, visiblement, cela ne constitue pas le graal pour le studio venu du Texas. Sans crier gare, voilà qu’une suite, pour le moment sobrement intitulée Remnant 2, fut officialisée en fin d’année dernière.

Depuis, l’équipe marketing a mis les bouchées doubles pour proposer plusieurs mises en bouche afin d’appâter les survivants que nous sommes, histoire de se laisser tenter par de nouvelles péripéties cauchemardesques où la place de l’Humanité se limite à des espaces confinés, lieux de refuge face au macrocosme extérieur devenu hostile jusqu’à la moindre parcelle. Alors pourquoi vous en parler ce jour ? Tout simplement en raison de la mise en ligne d’un dernier trailer, plus court, plus sobre et au style contemplatif, version lugubre ! Si Remnant 2 a déjà dévoilé bon nombre de ses formes au travers d’extraits très explicites, jamais il n’avait pris le temps d’effectuer un arrêt sur images afin de nous faire découvrir son monde, Yaesha, qui s’annonce plus hostile que jamais.

Et si cela nous intéresse autant, c’est que cela pose des bases essentielles pour le jeu vidéo. Ainsi, une direction artistique travaillée peut aisément faire passer certaines pilules amères grâce à la fascination et à l’immersion qu’elle propose.

Ce qui frappe d’autant plus avec cette nouvelle bande-annonce, c’est la sobriété avec laquelle elle impose son parti-pris créatif. Pour une fois, pas de bestiaire mis en avant à l’horizon, seulement un enchaînement de séquences où la caméra effectue le même travelling pour nous montrer qu’en dépit de la diversité des biomes, la calamité est omniprésente. Nul besoin de se confronter à une multitude d’atrocités pour comprendre que le décor est le reflet d’une planète du passé qui ne se relèvera jamais, condamnée à tomber en lambeaux et à se faire dominer par la gangrène qui la ronge.

Ce genre d’approche laisse penser que Remnant 2, à l’instar de son grand frère, usera d’un bon nombre d’artifices visuels afin de nous dévoiler son lore complémentaire à la mise en place de sa narration. De surcroît, l’exclusivité du développement sur les supports actuels laisse augurer une absence de compromis techniques, pour notre plus grand bonheur, afin de se plonger seul ou en coop dans une épopée aussi cradingue que déconcertante. Prévu pour l’été 2023, le jeu édité par Gearbox pourrait bien s’annoncer comme le projet de la maturité après les expérimentations du premier opus.

Nous vous laissons découvrir, si ce n’est déjà fait, ce récent extrait qui en dit long sur les ambitions des développeurs tout en vous délectant d’une partition toujours aussi impeccable. Si nous étions déjà rassurés par les présentations du gameplay, qui semble repousser les limites de l’épisode fondateur en prolongeant l’alchimie classes/décors générés aléatoirement/difficulté acerbe, l’univers semble ne rien avoir perdu de sa superbe. Le voyage s’annonce rude mais enivrant !