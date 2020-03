Relicta fera chauffer vos méninges quelque part en 2020

Relicta, le puzzle game de Mighty Polygon, s’apprête à vous faire voyager au cœur d’une expérience lunaire.

Pour ce premier projet d’envergure, le studio espagnol Mighty Polygon s’est allié à Koch Media afin de mettre en avant et distribuer au mieux Relicta. Dans ce puzzle game, vous incarnerez un scientifique à la recherche de réponses qui lui permettront peut-être de sauver sa fille, mais plus encore, de venir en aide à toute l’humanité. Les détails concernant les mystères gravitant autour de cette base lunaire sont encore un peu flous, mais si l’on en croit les ambitions du studio, la partie scénaristique semble être un point très important pour eux, tout autant que le gameplay et ses mécaniques.

Dans la veine d’un Portal, Relicta vous demandera de jouer avec le magnétisme et la gravité pour résoudre différentes énigmes, et ainsi découvrir petit à petit un scénario qui pourrait être plus profond qu’on ne le pense. Autant vous le dire, sur le papier, il y a de quoi faire saliver. On semble retrouver les différents ingrédients clés qui ont fait la renommée de Portal, mais tout en ayant une identité propre et des mécaniques différentes. Nous garderons donc un œil sur ce titre faisant la fierté de Santi Alex Mañas (fondateur du studio), déclarant :

Nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée que Relicta soit l’un des premiers jeux espagnols à sortir sur Google Stadia. On espère sincèrement pouvoir procurer aux joueurs une expérience amusante et inoubliable.

Comme vous venez de le comprendre, Relicta sera l’un des futurs titres de 2020 à intégrer la plateforme Google Stadia, et l’on comprend la petite pointe de chauvinisme lancée par le fondateur du studio, quand on connaît l’émulsion qu’il y a actuellement autour de la création de jeux vidéo en Espagne.

Relicta sortira donc chez nous dans le courant de l’année 2020, sur PS4, Xbox One, PC, et comme nous avons pu le voir, sur Google Stadia également. Nous devrions avoir plus de précisions sur ce titre dans les mois qui viennent, alors si ce titre vous intrigue déjà, gardez un œil sur notre fil d’actu.