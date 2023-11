Red Dead Redemption 2 – Une astuce inconnue du grand public

Read Dead Redemption 2 fait indéniablement partie des jeux les plus populaires et les plus appréciés de la dernière décennie. Sorti en 2018, le titre continue de régaler ses joueurs toujours en quête de découverte singulière dans son univers far-west des plus réussis.

Un jeu hypnotisant au gameplay inégalé

Dès sa sortie, Red Dead Redemption 2 fascine et réunit une large communauté de joueurs, rendant les jeux gratuits sur PC complètement obsolètes. De fait, il compte parmi le deuxième meilleur démarrage de tous les temps de l’industrie du jeu vidéo avec plus de 700 millions de dollars récoltés dans les premier jours de vente, juste derrière le mythique GTA V. Il faut préciser qu’il a aussi bénéficié d’un budget conséquent qui en fait l’un des jeux les plus coûteux de l’histoire.

Mais le résultat en vaut la peine. Le jeu permet de s’immiscer dans la peau d’un hors-la-loi qui doit survivre dans l’ouest sauvage en récoltant des primes et autres récompenses. Un jeu fascinant en monde ouvert qui offre une infinie de possibilités.

Tirer comme un vrai cow-boy

Red Dead Redemption 2 est un jeu qui offre un plaisir incommensurable aux grands fans de westerns. Le système de tir est réussi avec un viseur précis et une option ralenti qui permet de prendre le temps de viser plusieurs adversaires. Mais au-delà de son efficacité, ce jeu apporte aussi son lot de petites astuces cachées qui rendent les parties encore plus savoureuses.

C’est notamment le cas de ce petit clin d’œil aux plus grands westerns avec la possibilité de faire tourner son revolver autour de son doigt avant de le ranger. Un petit truc en plus qui ne sert pas à grand-chose mais qui rend juste ce jeu encore plus stylé.

Pour réaliser ce mouvement, c’est très simple. Il est d’abord à noter que cette astuce fonctionne principalement avec le révolver situé le long de la jambe. Pour ranger ton pistolet, tu dois appuyer sur L1. Pour le faire tourner, il suffit de presser deux fois sur L1 à la suite et ton cow-boy fera tourner le revolver juste avant de le ranger.

D’autres astuces méconnues

Le ralenti est une opportunité en or pour prendre le temps de viser ses adversaires, mais celui-ci comporte aussi quelques inconvénients. En effet, il ne peut pas être utilisé à l’infini. Néanmoins, il est tout à fait possible de l’utiliser de manière saccadée, en relâchant à chaque fois le bouton pour en garder pour plus tard. Une autre astuce consiste à utiliser les flèches dynamitées, très efficaces et permettent de faire exploser des hommes à cheval ou des caravanes entières.

Le meilleur cheval dans le jeu est le pur-sang arabe. Pour en profiter au maximum, il faut créer un lien suffisamment fort avec. Pour cela, à chaque fois que tu montes sur le cheval, pousse le joystick vers la gauche pour réconforter le cheval. Cela améliorera la relation et le rendra encore plus réactif et volontaire. Il récupérera plus vite également.

Pour ne pas avoir toutes les autorités aux trousses, il est essentiel de changer d’habit entre deux villes, cela suffit pour ne pas se faire reconnaître par les villageois. Cela est encore plus efficace avec un masque. En revanche, cela ne fonctionne pas avec les policiers. Ce ne sont que les civils qui ne peuvent pas vous reconnaître quand vous changez d’habit.

Un jeu ouvert passionnant à explorer

C’est sans aucun doute sa grande force. Il mélange les genres et permet à la fois de suibre une histoire palpitante et de se balader librement dans un monde fascinant soigneusement façonné par les développeurs en s’inspirant sur les films d’époque.

On s’y croirait vraiment et en dehors des quêtes qui s’imposent au personnage principal, on n’a parfois juste envie de se balader dans le monde, de chevaucher les grandes plaines américaines, de chasser quelques buffles, de visiter des fermes et d’aller boire des coups dans les mythiques saloons. Plus qu’un jeu, Red Dead Redemption 2 est une véritable expérience.

(Article en collaboration avec Plarium.com)