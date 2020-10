Les recettes des films Ghibli débarquent chez Ynnis

Si vous êtes à la fois geek et mordu de cuisine vous avez du remarquer que depuis quelques années, s’est opérée une espèce de ruée vers les recettes de cuisine provenant de nos univers favoris. Que votre préférence se porte sur les jeux vidéo, les mangas, les séries ou les films ; et que vous aimiez boire ou manger, il y a désormais énormément d’ouvrages pour que vous puissiez vous éclater. On pense notamment au désormais indétrônable Gastronogeek qui vient tout juste de sortir son deuxième volume, ou encore dans la même collection, vous avez celui que vous retrouvez là aussi en tête de gondole pour chaque Noël : Le livre des potions.

Mais dans la pléthore de choix que nous pouvons retrouver chaque année en magasin dans notre bon pays, il y avait encore un pan très prisé des fans d’animation japonaise qui n’avait pas reçu son ouvrage culinaire. Les éditions Ynnis ont donc décidé de remédier à ça et de nous concocter Les recettes des films du Studio Ghibli. Vous retrouverez donc 20 recettes issues des films, qui doivent certainement vous faire saliver depuis des années, et ce sera par exemple surement l’occasion de vous préparer votre tout premier bentô à la manière de celui aperçu dans Mon voisin Totoro.

Enrichies de plus de 300 illustrations au travers de 144 pages, ces recettes ne s’adressent pas seulement aux grands geek dans l’âme, mais aussi aux plus petits, auxquels vous pourrez aisément faire découvrir la cuisine japonaise. De plus chaque recette sera l’occasion d’en découvrir un peu plus sur son origine, mais aussi d’avoir une petite explication sur la scène du film dont elle est issue.

Les recettes des films du Studio Ghibli sortira dans le commerce le 18 novembre prochain au prix de 17,95 euros, et en plus de vouloir cuisiner, tout ça risque bien de nous donner envie de revoir tous les films durant les vacances de Noël. Si vous manquiez d’idées cadeau, en voici une toute indiquée.