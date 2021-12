Rainbow Six: Siege – Que les batailles de boules de neige commencent

Après avoir récemment lancé la saison 4 de l’année 6 avec l’opération High Calibre, Ubisoft organise l’événement hivernal Snow Brawl pour Rainbow Six: Siege. On le voit dans beaucoup d’autre titres, les périodes de fêtes sont l’occasion parfaite pour proposer des événements saisonniers plus ou moins créatifs afin de gagner de nombreux éléments cosmétiques pour nos personnages préférés. Et quoi de mieux pour un FPS multijoueur compétitif que d’organiser une bataille de boules de neige ?

Vous l’aurez compris, l’événement Snow Brawl vous demandera de toucher vos adversaires avec des boules de neige, en munitions illimitées, sous la forme d’un mode capture de drapeau sur la carte Chalet. Pour gagner, il faudra récupérer le drapeau dans le camp ennemi pour le ramener dans sa base sans se faire toucher. Le Snowblast Launcher est disponible en arme secondaire et les joueurs pourront utiliser des équipements comme les grenades fumigènes pour se cacher des ennemis.

De plus, différents bonus seront présents sur la carte pour aider votre équipe, comme des packs de soin ou encore des boosts de vitesse et de tir. Toutefois, il ne sera pas possible de choisir parmi tous les agents. Les équipes seront composées de Ash, Blackbeard, Buck Montagne et Osa pour le côté bleu, et Castle, Frost, Rook, Vigil et Thorn, la dernière opératrice arrivée, pour le coté orange. L’équipe marquant le plus de points au terme des dix minutes de jeu remportera la victoire, permettant ainsi aux joueurs de débloquer des éléments de la nouvelle collection Snow Brawl, comprenant différents skins d’agents et d’armes. Comparé aux autres événements saisonniers auxquels nous sommes habitués, celui-ci aura le mérite de modifier légèrement le gameplay et nous permettra de décompresser entre deux parties, même si la stratégie sera de mise pour remporter la bataille.

L’événement Snow Brawl de Rainbox Six: Siege sera disponible du 14 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Vous pouvez retrouver l’ensemble des éléments de la nouvelle collection ici. Cet événement nous permettra de patienter calmement en attendant la prochaine sortie de Rainbow Six Extraction fixée au 20 janvier 2022.