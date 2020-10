R-Type Final 2 – See you (soon), space cowboy…

“Espace… Frontière de l’infini… Vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission : explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d’autres civilisations et, au mépris du danger, avancer vers l’inconnu” (Si cela ne vous dit rien, revoyez votre culture geek). En tous cas, ce sera votre programme dans R-Type Final 2 ; les anciens sachent !

Black and white à part (ou plutôt green and moins green), R-Type Final 2 est un jeu qu’on avait évoqué il y a quelques mois, délaissant le studio iconique de la série, IREM (qui supervise quand même le projet), pour passer la main à Granzella (avec NIS à l’édition), après un premier opus, hein, vu que c’est le numéro 2, remontant à 2004, sur PS2. Il était initialement prévu pour la PS4 only, mais il sera finalement disponible sur PC, Switch, PS4, Xbox One et Xbox Series. Merci zizi pour la PS5.

R-Type Final 2 reprend le concept de ses prédécesseurs depuis le premier opus sorti en arcade en 1987, à savoir, celui d’un shoot’em up à défilement horizontal tel qu’on en mangeait par douzaines dans les années 90. Et ce n’est pas une critique. Le “shmup”, pour l’appeler par son petit nom, c’est comme le beat’em up 2D, c’est un pan de notre histoire qui aura su bercer notre enfance, et la série R-Type est largement considérée comme l’un de ses plus fiers représentants.

R-Type Final 2 (comment on peut être à la fois final et 2 ? Mystère) fait suite à un premier opus sorti en 2004 sur PlayStation 2. Il propose lui aussi moult vaisseaux à customiser avec chacun ses caractéristiques propres, ses pilotes à choisir, des stages à la pelle par rapport aux autres jeux du genre, des graphismes 3D, une difficulté qui s’adapte en fonction de vos prouesses, bref, on ne se moque pas du client.

Notez que le jeu embarquera également, pour les plus collectionneurs, une édition physique appelée Inaugural Flight, qui comportera le jeu en lui-même (merci bien), mais aussi la bande-son sur CD, une box collector et un mini art-book.

R-Type Final 2 devrait être mis à disposition sur les machines citées plus haut au printemps 2021.