Puzzle Quest 3 – Un dernier trailer pour dater le free-to-play

Ce n’est pas forcément une tare mais, je m’amuse de bien peu. Pourquoi ? Peut-être suis-je trop curieux ou, à force de se noyer dans l’actualité et les chiffres, j’ai appris à me satisfaire avec des tableurs et des stats. Peut-être que mon prof de math serait fier. Ceci dit, depuis le temps, je peux l’imaginer autrement que couvert de rides… Des rides dont le nombre ferait écho à celui des modes apparues puis disparues depuis notre dernière leçon… Et, ironiquement, malgré le fait que rien n’est immortel, les valeurs sûres, elles, défient le temps comme souhaite le prouver Puzzle Quest 3.

Alors non, nous ne sommes pas en train de dire que ce soft est ambitieux à ce point, il faudrait déjà qu’il soit sorti pour ça… En revanche, c’est le genre de succès dont peuvent se targuer les puzzle-games en général (qui roulent tranquillement leur bosse depuis Tetris) et les « Match-3 » en particulier (qui se sont invités dans nos vies avec les grandes heures de Facebook avant de squatter les moments de calme de nos vies grâce aux smartphones). La raison de ce succès, un habillage et des mécaniques qui ajoute de la couleur à un genre déjà très addictif (et rentable)…

Bref, après un peu plus d’une dizaine d’années d’absence, la très sympathique série des Puzzle Quest revient avec un 3ème volet, un épisode qui, une fois n’est pas coutume, se fait l’économie d’une sortie sur consoles pour privilégier uniquement les appareils sous iOS et Android ainsi que les PC. Ensuite, si c’est le seul prix à payer pour retourner sur Etheria… Ah oui, parce qu’en fait, Puzzle Quest abandonne le format payant pour un format free-to-play avec des microtransactions (en gros, il s’adapte à la forme qu’a pris ce style de jeu sur les supports modernes).

Pour rappel, Puzzle Quest est une série de puzzle-games en match-3 faisant également la part belle à l’univers des jeux de rôle et de la fantaisie. Puzzle Quest 3 ne brisera pas l’approche originale et proposera de choisir parmi 6 classes disponibles un héros pour fouler les terres déjà connue d’Etheria, et sauver les dragons alors menacés d’extinction. Ce postulat sera donc la raison idéale de reprendre les armes et d’ouvrir en 2, trolls, gobelins et autres harpies.

505 Games est ravi d’annoncer que la série fera donc son retour gratuitement sur PC, appareils iOS et Android dès le 1er mars. Si vous souhaitez être parmi les premiers à prendre part à ce voyage, notez que vous pouvez vous préinscrire au jeu sur les différents supports afin de le télécharger dès qu’il prendra place dans les différents stores.