Puyo Puyo Tetris 2 fait le plein de nouveautés avec une mise à jour

Grâce à internet, les studios et les éditeurs ont de nombreux outils pour permettre à leurs jeux d’évoluer et ce, même plusieurs mois après leur sortie. S’il leur arrive de s’en servir pour sortir le jeu avant même d’avoir terminé son développement (on vous laisse trouver vos exemples), cette solution peut aussi permettre de passer un accord tacite avec les joueurs, une occasion de les inviter à suivre l’évolution de leurs titres, ou simplement parfois de leurs offrir des cadeaux pour les remercier d’avoir acheté leurs produits.

Aujourd’hui, on se retrouve avec un cas de figure qui rappelle un peu ce dernier exemple puisque SEGA va dérouler, ce jeudi 14 janvier, une mise à jour gratuite pour son Puyo Puyo Tetris 2. Avec un trailer inédit, il nous apprend que cette dernière ajoutera au puzzle/party-game, des nouveaux personnages, des pistes musicales, des nouvelles cartes d’objets et un nouveau mode de jeu multijoueur en ligne.

Parmi les quatre nouveaux personnages à rejoindre le casting (Lidelle, Ms. Accord et Ocean Prince), une icône se cache, une personnalité qui ne nous surprend pas pour autant, mais qui fait bien plaisir (d’autant que ce jeu et le sien partagent plusieurs jaquettes). Il s’agit bien entendu de Sonic qui, naturellement, héritera de son thème (enfin non, ce sera Tropical Resort – Act 1, mais on fera avec).

Le nouveau mode de jeu en ligne (sobrement intitulé “Boss battle with everyone” dans la langue de Shakespeare) permet à des groupes de joueurs (jusqu’à quatre participants) de faire équipe pour descendre un boss. Remporter ce défi permettra aux gagnants d’empocher de grosses quantités de points d’expériences et de mettre la main sur les cartes d’objets évoquées plus haut, cartes exclusives à ce mode de jeu. Enfin, puisque le superflu est indispensable, des icônes inédites vous seront offertes pour rafraîchir votre profil.

Qu’en pensez-vous ? Avez-vous hâte de vous frotter au nouveau mode de jeu ou de flamber blocs et blobs avec Sonic ? Puyo Puyo Tetris 2 est disponible sur Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5 et Nintendo Switch. Une version PC devrait tomber ce printemps.