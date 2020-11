Puma sort ENCORE des baskets Nintendo (et c’est tant mieux !)

Si le phénomène des collaboration n’est pas vraiment nouveau, il s’est particulièrement accéléré ces dernières semaines, pendant lesquelles l’univers de la sneaker et celui du gaming ont semblé ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre.

Puma avait déjà proposé des paires de baskets aux couleurs de Sonic (des RS-0 et des RX-X, pour les connaisseurs) ou de Tetris (des RS-9.8), mais c’est la collection pour les 35 ans de Mario qui a surtout marqué les esprits. Sortie en septembre dernier, la paire fut très vite en rupture de stock avant de se retrouver sur les sites de revente à prix d’or.

Plus récemment, on a découvert la très désirable mais inaccessible Nike Dunk Low PlayStation, designée par Cactus jack (la marque de Travis Scott), une paire de Puma (encore) à l’occasion des 40 ans de Pac-Man imaginée par le chroniqueur télé et collectionneur de baskets Sébastien Abdelhamid, ou encore, peut-être la moins réussie jusqu’ici, une collection Reebok en partenariat avec Assassin’s Creed.

Et c’est Puma qui revient encore dans le game (au sens littéral !) avec une nouvelle collection Super Mario, toujours dans le cadre des célébrations du 35ème anniversaire de l’ex-plombier. Outre deux modèles inspirés de Super Mario Sunshine (une RS-Dreamer et une Clyde) qui ne seront disponible qu’aux États-Unis, la collection comprendra pour le monde entier via le site Puma une RS-Fast Super Mario Galaxy et une Futur Rider Super Mario 64 ornée de la brique culte. Les deux modèles seront disponibles le 27 novembre.

Mais la paire qui risque de partir très, très vite, c’est un modèle Future Rider aux couleur de la mythique Nintendo NES, avec son bouton Power et un petit pendentif à l’image du contrôleur. Ce modèle très réussi sortira lui un peu plus tard, le 4 décembre.