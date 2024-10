La PS5 déploie une nouvelle mise à jour supposément buggée

La dernière mise à jour déployée par Playstation pour le système PS5 n’a pas fait que des heureux ces derniers jours. Début septembre, le géant nippon permettait aux joueurs une plus grande liberté dans la personnalisation de son système. De nombreuses fonctionnalités ont donc vu le jour, comme le choix du fond d’écran pour la page d’accueil de la console, la consultation en un clin d’œil son nombre d’amis en ligne, le nombre de trophées, la wishlist PSN… via le système de tuiles que nous connaissons déjà bien grâce à la concurrence Microsoft. Un système audio 3D plus poussé et perfectionné avait également fait son apparition.

Entendez par là que l’expérience sonore de vos jeux préférés sera plus immersive vous permettant alors d’entendre plus facilement les pas de vos ennemis dans Warzone ou de croire qu’un plagas de Resident Evil 4 pourrait être en train d’hurler des jurons en espagnol dans votre salon.

Ces différents ajouts étaient attendus par les joueurs, mais quelques jours après le déploiement de la mise à jour, certains utilisateurs ont commencé à déchanter. Depuis l’installation de ladite mise à jour sur la console, les illustrations présentes en fond lorsque vous passez sur la tuile d’un jeu se retrouvent remplacées par… une publicité ! Certes cette intrusion a toujours un rapport avec le jeu en question mais pourquoi avoir fait ce choix ?

À savoir que cette nouvelle fonctionnalité n’apparaissait pas dans la note du patch. Mais d’après de récentes déclarations de Sony, la fonctionnalité en question ne serait qu’un bug lié à une fonctionnalité qui n’était qu’envisagée. Apparemment un cafouillage a eu lieu lors du lancement de la mise à jour. Aujourd’hui, le dit bug semble être réglé mais qui nous dit qu’elle ne sera pas redéployé à l’avenir ?

Avant le réglage du bug, nous avions le droit en lieu et place du lieutenant Titus pour Space Marine 2, à Clive Standen (doubleur de Titus) dans une miniature de vidéo YouTube où il racontait son expérience sur le jeu ; des teasers des prochaines saisons de Call of Duty et Warzone ; ou encore des images de la saison 2 de la série HBO The Last Of Us. À un autre niveau, Tomb Raider envoie directement le joueur sur la page merchandising de l’aventurière à la queue de cheval.

Signe que la fonctionnalité était bel et bien un bug, des cas de pub légèrement en retard ont également été déplorés : Star Wars Jedi Survivor en soldes à l’occasion du “May the 4th” en Septembre (??), ou encore une pub pour le film Spider-Man across the Spider Verse derrière Marvel’s Spider-Man: Miles Morales… Bref à côté de la plaque.

Nombreux sont les joueurs s’étant indignés d’une telle pratique plutôt douteuse employée par Sony. La seule alternative qui avait été trouvée était de déconnecter sa PS5. Certes la console de Sony n’a pas toujours été exempte de publicités mais au moins elles avaient le luxe de se cantonner aux pages du Playstation Store.

Daniel Hiatt, chef de produit senior chez Sony, a confirmé le lundi 30 septembre que tout était rentré dans l’ordre. Mais les possesseurs de PS5 seront-ils à l’abri lors de la prochaine mise à jour ? Espérons le.