PS Plus Extra et Premium – Un mois de mai sous une belle étoile ?

Un jour après le retrait de la fameuse collection PS Plus, Sony a préparé sa fournée de jeux destinée aux PS Plus Extra et Premium. Mais, faut-il pour autant s’enthousiasmer ? Aura-t-on ne serait-ce qu’un petit os à ronger ? Spoiler alerte : oui. Sony a sorti le grand jeu.

En avril dernier déjà, on n’a pas eu de réels motifs de plaintes. Bien sûr, tout dépend des goûts et des couleurs, néanmoins les jeux parus avaient certaines qualités non négligeables, à l’instar du très plébiscité Kena: Bridge of Spirits sorti en septembre 2021. À ses côtés figuraient ainsi un grand nombre d’opus de Doom (dont le tout dernier Eternal), Wolfenstein: The New Colossus ou encore The Evil Within. Autant dire que les amateurs de sensations fortes ont été servis. Des titres intéressants, certes, mais sans doute pas assez clinquants pour le public. Qu’à cela ne tienne, Sony compte se rattraper avec la nouvelle liste de titres qui s’ajouteront le 16 mai prochain.

Parmi les nouveaux noms, on retrouvera Humanity, décrit comme un jeu de puzzle. Il n’est peut-être pas le grand jeu que l’on attend, mais il aura le mérite d’être accueilli par le service de PlayStation dès son jour de sortie. Ce qui fera de lui, le troisième titre à arriver dans le service day one, suivant ainsi Tchia (paru en mars) et Stray (paru en juillet 2022). Est-ce à dire que Sony tend petit à petit à utiliser sa plateforme un peu comme Xbox dans le but de donner le visibilité à quelques-unes de ses créations ? En tout cas, c’est assurément une opportunité à saisir.

Quant au reste des jeux attendus, il y a certaines pièces de choix. Ce sera, par exemple, la dernière trilogie Tomb Raider (commencée en 2013), le Souls-like Thymesia ou encore des titres s’inscrivant dans la continuité du précédent mois : The Evil Within 2, Wolfenstein: Youngblood ou encore Dishonored 2. Mais, s’il y en a un qui attirera l’attention de tout possesseur de PlayStation 5, c’est sans aucun doute l’exclusivité Ratchet & Clank: Rift Apart, qui, en termes de gros jeux, est à la hauteur du Horizon Forbidden West mis à disposition des abonnés il y a quelques mois.

Il y a donc du lourd. Néanmoins, du côté des classiques réservés au tarif Premium, on reste quelque peu sur nos faims. Et ce sera sans doute une plainte supplémentaire pour les joueurs qui attendent mois après mois l’occasion de voir venir des jeux ayant en quelque sorte marqué l’industrie tel que l' »éternelle » promesse Dino Crisis. Il y en a eu quelqu’un certes depuis la mise en place du nouveau système, cependant ça reste bien faible. Mais bon, laissons encore un peu de temps, ça ne fait qu’un an après tout que Sony a sorti ces nouvelles formules…

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (mai 2023)

Formule Extra et Premium

Ratchet & Clank: Rift Apart | PS5

Humanity | PS4, PS5

Watch Dogs: Legion | PS4, PS5

Dishonored 2 | PS4

Dishonored: Death of the Outsider | PS4

Sakuna: Of Rice and Ruin | PS4

Tomb Raider: Definitive Edition | PS4

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration | PS4

Shadow of the Tomb Raider | PS4

Bus Simulator 21: Next Stop | PS4, PS5

The Evil Within 2 | PS4

Wolfenstein: Youngblood | PS4

Thymesia | PS5

Rain World | PS4

Lake | PS4, PS5

Conan Exiles | PS4

Rune Factory 4 Special | PS4

Story of Seasons: Friends of Mineral Town* | PS4

Soundfall | PS4, PS5

Formule Extra et Premium