PlayStation nous dévoile son programme PS Plus pour mai

Comme chaque mois, PlayStation prend le temps de nous dévoiler les titres qui seront mis à l’honneur dans son PS Plus, avant que ses nouvelles formules d’abonnement ne soient pleinement mises en place (et que leurs contenus soient enfin précisés) dès le 22 juin prochain en Europe. Pour ce mois de mai donc, ce sont trois jeux qui pourront être ajoutés à notre ludothèque virtuelle PS4 et PS5 sans frais supplémentaires et jouable sans restriction pour peu que nous soyons toujours abonnés au PS Plus.

FIFA 22 (PS4/PS5) : Offrir un tel titre peut paraitre surprenant, néanmoins, si l’on prend un peu de recul sur la situation, une certaine logique se dégage. En effet, il est quasiment acté aujourd’hui que FIFA ne sera bientôt plus nommé FIFA, peut être même dès la prochain itération, pour prendre le nom EA Sports Football. En offrant ainsi son dernier titre, dont le cycle commercial est globalement fini, EA disposerait d’une entrée sur des millions de machines afin de pouvoir communiquer facilement et à moindre frais à ses utilisateurs des changements qui s’annoncent, et de fait en limiter l’impact sur les ventes.

Tribes of Midgar (PS4/PS5) : Ragnarök est proche, et en tant qu’Einherjar ramené à la vie par Odin, il convient de nous battre et de protéger la graine d’Yggdrasil des forces du mal. Voici en substance ce qui nous attend dans Tribes of Midgar. Malheureusement, ce rogue lite orienté action et survie, jouable seul ou à plusieurs, trébuche à de nombreuses reprises, la faute à un équilibre pas toujours réussi dans un jeu particulièrement redondant. En reste un titre qui pourra éventuellement plaire aux amateurs du genre qui n’ont rien de mieux à se mettre sous la quenotte.

Curse of the Dead Gods (PS4) : Depuis quelques années, les rogue lite sont très à la mode, et en voici un de plus à ajouter à notre backlog. Un titre à essayer sans crainte d'ailleurs car celui ci possède de vraies belles qualités, à commencer par sa direction artistique. Son système de jeu est également bien pensé avec notamment cette dualité ténèbres/lumières particulièrement réussie, et ses combats de boss certes retors mais plaisants.

Ces trois jeux pourront donc être téléchargés gratuitement par les abonnés PS Plus dès le 3 mai et ce jusqu’au 6 juin. Ils remplaceront la salve d’avril, encore disponible jusqu’au 2 mai, qui inclue Hood: Outlaws & Legends, Slay the Spire et Bob l’Éponge : Bataille pour Bikini Bottom – Réhydraté. À noter également que dès le 11 mai, l’excellent Persona 5 quittera la compilation PS Plus Collection. Pensez donc aussi à l’ajouter à votre bibliothèque de jeu si ce n’est pas encore le cas.