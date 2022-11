PS Plus – Les jeux Extra et Premium de novembre 2022

Malgré la déferlante God of War: Ragnarök qui gagne actuellement internet, Sony a décidé de lever le voile sur le contenu de ses offres Extra et Premium du programme PS Plus. Entre l’ajout de la totalité de la saga Kingdom Hearts, ou encore de l’expert du portage The Elder Scrolls V: Skyrim dans sa dernière version en date, il semble que le père noël soit passé avec un peu d’avance.

Du côté de l’offre rétro, on retrouve, comme annoncé pour fêter les 20 ans de la saga, les derniers jeux Ratchet & Clank qui manquaient, tout droit issus du catalogue de la PS3. Et c’est tout. Le lombax et le robot sont les seuls à se joindre à la fête ce mois-ci. À quand le retour des classiques de la première console de Sony ?

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (Novembre 2022)

Extra

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (PS4/PS5)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (PS4/PS5)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX (PS4)

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue (PS4)

Kingdom Hearts III (PS4)

Kingdom Hearts: Melody of Memory (PS4)

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition (PS4/PS5)

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS4/PS5)

What Remains of Edith Finch (PS4)

The Gardens Between (PS4/PS5)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Premium

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank 2 (PS3)

Ratchet & Clank 3 (PS3)

Ratchet: Gladiator (PS3)

Ratchet & Clank: Opération Destruction (PS3)

Tous ces jeux seront disponibles pour les abonnés Extra et Premium dès le mardi 15 novembre. Ce mois est plutôt chargé en terme de grosses licences bien connues et de sagas iconiques. Entre les Kingdom Hearts, Skyrim, les Ratchet & Clank ou l’éternelle vague de jeux made in Ubisoft, le contenu semble être au rendez-vous. On regrettera toutefois la nouvelle absence de jeux PS1 ou PS2, pour le second mois consécutif.