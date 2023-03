PS Plus Extra et Premium – En mars, PlayStation muscle ses jeux

Après un mois de février plutôt engageant pour les abonnés aux formules Extra et Premium du PS Plus de PlayStation, avec entre autres les arrivées dans le service de Horizon: Forbidden West, The Quarry ou Resident Evil VII, voici déjà qu’une nouvelle salve de titres débarque. Enfin, le constructeur nippon semble avoir compris que pour convaincre les joueurs de débourser une centaine d’euros par an, il fallait lui proposer du contenu. Il faut bien avouer que l’alignement tarifaire extrêmement agressif de la concurrence, le Xbox GamePass pour ne pas le citer, avec un prix mensuel régulièrement proposé à un euro pour plus d’une centaine de jeux oblige l’entreprise tokyoïte (quoique très américaine ces dernières années) à muscler son jeu justement.

Ce mois de mars 2023 marque donc une nette accélération quant à la quantité et qualité des titres proposés, tout du moins en ce qui concerne le catalogue Extra. Pour les quelques joueurs ayant opté pour l’option Premium, ajoutant des jeux à l’essai et des douceurs rétro, il faudra à nouveau se contenter de quelques miettes. Quand PlayStation va-t-il enfin ajouter ses anciennes gloires vidéoludiques que nous attendons tous désespérément ? Sur ce point, on espère que les dirigeants vont finir par rapidement entendre les (com)plaintes de ses abonnés, au risque d’en perdre une bonne partie dès juin prochain, à l’occasion de l’anniversaire de lancement du service (beaucoup d’abonnements ayant été souscrits pour une année).

Liste complète des jeux Extra et Premium du PS Plus (mars 2023)

Formule Extra et Premium

Tchia (PS4, PS5)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PS5)

Immortal Fenyx Rising (PS4, PS5)

Rainbow Six Extraction (PS4, PS5)

GhostWire Tokyo (PS5)

Life is Strange: True Colors (PS4, PS5)

Life is Strange 2 (PS4)

Dragon Ball Z: Kakarot (PS4, PS5)

Street Fighter V: Champion Edition (PS4)

Final Fantasy Type-0 HD (PS4)

Untitle Goose Game (PS4)

RAGE 2 (PS4)

NEO: The World Ends With You (PS4)

Haven (PS4, PS5)

Formule Premium

Ridge Racer Type 4 (PS1)

Ape Escape 2 (PS2)

Syphon Filter: Dark Mirror (PSP)

C’est donc à partir du 21 mars prochain que les joueurs ayant souscrit au PS Plus Extra et Premium pourront notamment se délecter de la compilation d’Uncharted 4 et Uncharted: The Lost Legacy dans une mouture PS5 encore plus chatoyante qu’elle ne l’était sur la précédente génération de machines. À même pas deux mois de la sortie de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, se plonger dans l’excellent Immortal Fenyx Rising pourrait être une belle mise en bouche avant le retour du roi. Et l’arrivée de GhostWire Tokyo, bien qu’il ne nous ait pas pleinement convaincus, reste une bonne nouvelle pour les possesseurs de PS5 qui pourraient se laisser happer par une direction artistique remarquable.

Mais s’il y a bien sûr un titre qui attire un peu plus l’attention encore, c’est bien ce Tchia, un jeu d’aventure tout mignon inspiré de la nouvelle Calédonie, qui s’annonce comme particulièrement rafraîchissant. Avec son côté Zelda (encore lui) et la capacité de l’héroïne à prendre le contrôle de près d’une trentaine d’animaux sur cette île, on tient peut-être là la petite pépite indé de ce premier trimestre. Après Kena: Bridge of Spirits et Stray, tous deux élus meilleur jeu indépendant aux Game Awards en 2021 et 2022, c’est donc un nouveau titre poussé médiatiquement par PlayStation qui se retrouve disponible dès sa sortie sans surcoût pour les abonnés au PS Plus Extra ou Premium. En attendant de savoir s’il sera à la hauteur de nos attentes, on lui souhaite déjà la même destinée que ses augustes aînés dont il suit déjà les pattes.