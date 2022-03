PS Plus – Le programme d’Avril (encore) connu un peu à l’avance !

Le PlayStation Plus nouvelle formule ne sera déployé que d’ici cet été, alors en attendant, on continue comme si de rien n’était sur le modèle traditionnel. De toutes façons, on l’a vu, pas de grand bouleversement au programme. Petite surprise quand même, ce mois-ci, ce ne sont pas deux, mais trois jeux qui seront proposés au téléchargement pour les abonnés PS Plus. Et justement, trois jeux qui sont déjà connus, puisque le programme a fuité, comme depuis quelques mois maintenant, sur le site Dealabs où un habitué qui signe Billbil-Kun annonce le line-up correct à chaque fois avec quelques jours d’avance.

En premier lieu, Hood, un jeu jeu de brigands dans un univers Robin-des-Boisesque. Au menu, infiltration, batailles rangées et pillages… Pour distribuer aux pauvre, ou pour garder pour vous. Le jeu se joue en équipe de 4 contre d’autres équipes, et souffraient peut-être ces derniers temps d’un manque de joueurs. Son arrivée au catalogue PS Plus riche de ses presque 50 millions d’abonnés devrait résoudre ce petit problème, et redonner un peu de vie au titre.

Ensuite, c’est un instant classique qui est proposés aux abonnés avec Slay the Spire. Jeu de deckbuilding souvent imité, jamais égalé, Slay The Spire a posé les jalons d’un genre. Les joueurs PlayStation qui ne connaitrait pas encore le titre auront ici l’occasion de parfaire leur culture générale vidéoludique !

Enfin, dernier jeu du mois, mais non des moindre, c’est du côté de Bikini Bottom que s’aventure le PS Plus, avec l’un des derniers titres en date à mettre en scène l’Éponge Carrée, Bob l’Éponge: Battle For Bikini Bottom Rehydrated. Remake d’un jeu sorti en 2003 sur PS2, Xbox et GameCube, il s’agit d’un 3D platformer mettant en scène les héros de notre dessin-animé préféré, Bob, Patrick et Sandy. Le titre s’est écoulé à plus de deux millions d’exemplaires depuis sa sortie, et son arrivée sur PS Plus vous permettra de vérifier si ce succès commercial était mérité, ou si les joueurs ont cédé un peu trop facilement aux battements de cils de Patrick…

Un programme plutôt plaisant donc, varié et solide, qui semble indiquer que Sony essaie discrètement de nous montrer que le PS Plus est une vraie valeur ajoutée pour ses machines à l’aube du lancement du nouveau programme. Ce qui augure encore de bonnes surprises pour le mois de mai !