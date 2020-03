Project VOID fera de vous un détective privé pour de vrai !

Project VOID, un jeu dont Google est le héros.

Dans la jungle des stores mobiles, pas facile de s’y retrouver. Entre les pseudo free-to-play (mais véritables pay-to-win) à l’esthétique manga et les clones de Candy Crush dorment pourtant quelques pépites qui ne demandent qu’à être découvertes. Project VOID aura ainsi mis presque un an à arriver jusqu’à nous. Coup du destin ? Le jeu n’aurait en tous cas pas pu mieux tomber qu’en cette période de confinement.

Project VOID est donc un jeu d’énigmes, au scénario prétexte à enchaîner les puzzles et autres devinettes. Son originalité vient du fait que le gameplay nous demandera de chasser indices et réponses y compris en dehors du jeu : tout est permis ! Il s’agira ainsi d’utiliser internet, de repérer une adresse sur Google Maps, de consulter le UK Top-40 d’Octobre 2012, voire de visiter d’obscures blogs qui pourraient renfermer de précieux indices…

Le joueur aguerri se gratte la tête, cette histoire lui semblant familière… On pense en effet très fort à In Memoriam, chef d’œuvre vidéoludique d’Eric Viennot sorti en 2003 et qui intégrait le “véritable” internet dans son gameplay. Pour avancer dans l’enquête du jeu (une disparition mystérieuse), il fallait ainsi recueillir de nombreux indices disséminés sur la toile, parfois sur des sites pré-existants (celui du journal Libération), parfois sur des pages créées pour l’occasion, le tout mêlant habilement réalité et fiction, renforçant l’immersion dans l’aventure. Le jeu est malheureusement injouable aujourd’hui, ses serveurs étant fermés.

Sans offrir la maestria d’In Memoriam, Project VOID offre toutefois cette sensation d’enquête grandeur nature. Le jeu contient un navigateur internet intégré, et incite les joueurs à utiliser tous les moyens à leur disposition pour résoudre les énigmes. S’il s’agira parfois de puzzles classiques, à résoudre avec un papier et un crayon, comme un code à déchiffrer en remplaçant certaines lettres par d’autres, par exemple, le plus souvent, il faudra aller un peu plus loin. Ainsi, l’une des énigmes implique une coupure de journal. Un examen attentif de celle-ci permettra d’identifier le titre et la date de ce dernier, pour aller en chercher une authentique copie sur un site d’archives… Et nous voilà à feuilleter un quotidien de février 1935 à la recherche de notre indice !

Jeu mobile oblige, les énigmes ne sont pas liées entre-elles, et on peut décider de consacrer 5 ou 10 minutes au jeu en ne résolvant qu’un seul puzzle, ou y rester un peu plus longtemps. Et pour qui serait bloqué de manière plus irrémédiable, il existe un système de distribution d’indices contre le visionnage de publicités. Gros point positif, c’est d’ailleurs le seul endroit où s’afficheront des publicités : pas de bandeau ni de page à compte à rebours s’ouvrant avant chaque puzzle. Et cela malgré cet autre gros point positif : Project VOID est totalement gratuit, sur iOS comme sur Android. Attention toutefois, le jeu n’est disponible qu’en anglais.