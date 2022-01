Project SAS – La première bonne nouvelle de 2022 ?

C’est ce qu’on peut espérer, mais pour le moment, hélas, on ne peut que l’espérer. Les informations concernant ce titre sont en effet encore très maigres. Le jeu en question s’intitule provisoirement Project SAS, et dispose depuis quelques heures d’un site web qui tient lieu de teaser. « 40 ans ont passé depuis les événements qui ont lieu dans ce jeu », nous renseigne le site web en question. Une unique phrase accompagnée d’une cassette audio qui lance un teaser définitivement rétro, mais difficile à interpréter. La petite vidéo semble vouloir nous emmener au Japon dans les années 80. On y croise en effet des rues tokyoïtes à la photo surannée, des joueurs de pachinko dans des costumes vintage, et des clichés très 80s comme cette séance d’aérobic donnée sur un écran cathodique.

Mais on y voit aussi des zombies sortir de terre et errer en forêt. La vidéo se termine par ce qui semble être des images du jeu, et un personnage féminin qui arrive en moto. Alors, de la moto et des zombies… Le jeu serait-il une sorte de Days Gone dans le Japon de la fin du XXe siècle ? Un petit passage sur le site web du développeur nous apprend tout de même que le jeu est un RPG. Sur le développeur non plus, on ne sait pas grand-chose, si ce n’est qu’il est chinois malgré une orientation japonisante (basant son jeu à Tokyo, et baptisé Nekcom, pour Neko’s Company – neko étant le mot japonais pour traduire « chat »). On lui doit Dying: Reborn (2017), une sorte d’escape game horrifique qui va devenir une franchise avec la sortie prochaine de Dying: 1983 sur PC et PS5.

Dernier détail présent sur le site web : un compte à rebours de trois jours qui, à son terme, devrait nous en dire beaucoup plus sur ce Project SAS. Rendez-vous vendredi, donc !