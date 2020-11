Prizefighters 2 – Le temps des marrons bien chauds est à nouveau venu

Le support mobile comporte pas mal de jeux de boxe divers et variés, dont certains très sympathiques car parfaitement intuitifs pour le contrôle tactile (Boxing Star, Real Boxing, etc.). Prizefighters, datant de fin 2017, trône lui aussi sur le haut du panier, et c’est donc avec délectation qu’on apprend l’arrivée imminente de Prizefighters 2.

La série s’inspire clairement d’une autre, popularisée sur NES et Super NES, celle des Punch-Out!!. On y retrouve ainsi un gameplay proposant au joueur de voir son combattant de dos avec son adversaire en face de lui, et les attaques, gauches ou droites, basses ou hautes, seront de mise, avec également quelques possibilités de placer un bon uppercut qui va bien quand l’ouverture sera disponible.

Il va sans dire que l’attaque ne sera pas la seule option, et l’observation des techniques de son vis-à-vis sera la clef de la victoire. Ainsi, vous aurez tout loisir de vous mettre en garde (haute ou basse), mais aussi d’esquiver à droite et à gauche avant de placer vos propres ripostes, ce que proposait déjà le premier volet. Mais ici, il vous sera également offert la possibilité d’avancer et de reculer, un élément qu’il vous faudra prendre en compte afin de garder la maîtrise du combat.

Notez aussi que les commandes de ce Prizefighters 2 s’avèrent un poil plus complexes que celles de son ancêtre, le rendant même un peu moins arcade, avec une pointe de stratégie à adopter et développer. Ensuite, à chacun de voir s’il va s’en plaindre ou s’en réjouir, selon ses attentes en matière de jeu de boxe typés rétro.

Prizefighters 2 est actuellement en phase de bêta-test, ce qui veut dire que sur le Google Play Store, vous pouvez le découvrir dès maintenant et faire remonter vos critiques au développeur afin qu’il planche sur la version finale de la chose.

Il s’agit d’un titre free-to-play, qui devrait paraître dans son intégralité courant décembre, donc ça vous laisse le temps de vous essayer au ring avant les grands tournois…