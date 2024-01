Preview Islands of Insight – Puzzles & Lagons

Puzzle game en open-world, Islands of Insight rappellera dans son principe The Witness : on se balade, et on tombe sur des énigmes qu’il faudra résoudre pour continuer à progresser. Mais là où le jeu se démarque, c’est qu’il propose une approche très « chill » du puzzle game.

Concrètement, on se promène dans un environnement ouvert, dans lequel sont disséminés de très nombreux puzzles qu’on aura le choix de résoudre, ou pas. Certains seront nécessaires pour ouvrir de nouvelles zones de la carte, mais absolument pas tous. Ce qui fait qu’on pourra picorer une énigme par-ci, par-là, ou se lancer dans une partie un peu plus longue avec l’objectif de progresser dans la carte.

Le jeu est en fait comme ces magazines de casse-têtes que l’on trouve sur les tables-basses de nos parents et grands-parents, ou aux terrasses des cafés, en été : aucun ordre n’est imposé dans la résolution des jeux, on peut ouvrir le magazine à une page au hasard, passer les énigmes qui ne nous intéressent pas, nous semblent trop complexes ou trop faciles…

Dans Islands of Insight, les énigmes sont multiples, mais peuvent se regrouper autour de deux grandes familles. D’abord, les puzzles basés sur l’angle de vue, la perception des objets (Islands of Insight signifie « Les Îles de la Perception ») : des portails presque invisibles qu’il faut traverser, des cubes dissimulés dans le décor qu’il faut associer selon les symboles qu’ils portent, des « papiers calques » portant un détail du paysage qu’il faudra faire correspondre exactement à notre point de vue, en positionnant la caméra au bon endroit… On apprécie aussi beaucoup les « nœuds » de cercles dans lesquels il faut passer comme un fil dans le chas d’une aiguille, avec cette petite difficulté qu’il y a des cercles de couleur différents qu’il ne faut pas traverser.

L’autre famille de puzzle se situe quelque part entre le Démineur et le Picross, et il faudra remplir des grilles de cases noires et blanches selon certaines conditions : des schémas à reproduire, des nombres de cases à respecter… Avec une difficulté croissante en progressant dans le jeu.

Comme le titre l’indique, la carte d’Islands of Insight se compose de multiples îles flottant dans les airs, chacune proposant sa collection d’énigmes. On se promène alors entre les îles, comme on le ferait dans un Zelda version contemporaine ou dans le trop sous-estimé Immortals Fenyx Rising, les phases de plateformes et les combats en moins.

Certains puzzles durent quelques secondes, d’autres sont plus complexes et plus prenant, et l’on peut jouer à son rythme et selon le temps que l’on désire accorder au jeu. Il en résulte un jeu reposant, quasiment sans aucune notion de performance (certaines épreuves sont quand même chronométrées, mais comme la majorité des énigmes, elles peuvent être ignorées), une vraie sieste récréative.

Bien qu’il nous vende une « promenade onirique », la direction artistique du jeu n’est pas son point fort. On est clairement devant une production indé, probablement faites de certains assets « tout prêts », et surtout, graphiquement, les décors rappellent ces illustrations début 2000, pleines de papillons, de fées et de paillettes scintillant grâce à la magie du .gif animé. Si on peut, d’un petit mouvement de molette, passer d’une vue à la première personne à un jeu à la troisième personne, on gardera la vue subjective, le personnage que l’on contrôle, lui aussi issue de la même imagerie kitch, ne brillant ni par sa modélisation, ni par son animation. Il faut d’ailleurs noter que le jeu ne supporte pas les contrôles à la manettes, le combo clavier-souris est obligatoire.

Nous n’avons pas évoqué le scenario du jeu, faussement cryptique et dont on se fichera éperdument. Des défauts toutefois accessoires, et on préférera systématiquement un jeu plutôt commun graphiquement, mais aux énigmes ingénieuses à un joli jeu proposant des puzzles mous ! Reste à voir si le titre saura se renouveler sur la longueur, et continuera à nous proposer de nouveaux puzzles au-delà de la zone que nous avons pu visiter pour cette preview.

Islands of Insight sort le 13 février prochain, sur PC.