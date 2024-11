Le Yautja en héros dans le futur Predator: Badlands

À l’image de la franchise Alien, celle des Predator tente un retour en grâce auprès des nostalgiques et d’un public peu familier avec ces monstres modernes du cinéma. Predator: Badlands, réalisé par Dan Trachtenberg et prévu pour la fin d’année 2025, va s’essayer de nouveau à l’exercice.

Qu’elle semble loin, l’année 2018 où l’on pensait que la franchise ne se relèverait pas du navet absolu qu’était The Predator de Shane Black, mêlant une équipe de protagonistes improbables, un humour marvelesque malvenu et une histoire aussi décousue que les films de la postlogie Star Wars. En 2022, grâce à Dan Trachtenberg déjà, le Yautja a su retrouver ses lettres de noblesse avec le très bon film Prey.

Un film d’autant plus intéressant qu’il mettait en scène le Predator face à une tribu comanche et des colons européens, rendant les humains encore plus vulnérables face au chasseur extraterrestre que les protagonistes des autres films qui étaient, bien souvent, des soldats surarmés.

Avec Dan de retour aux commandes pour ce Predator: Badlands, l’on est en droit de s’attendre de nouveau à une proposition dépaysante qui ne peut faire que du bien à la franchise, et particulièrement face à la situation de la saga Alien, victime du manque de créativité accablant de Ridley Scott et de son obstination à y insérer de la symbolique religieuse.

Néanmoins, Predator: Badlands ne devrait pas être l’Alien Romulus de la saga. Le réalisateur compte bien, de nouveau, proposer une histoire originale. Lors d’une récente interview pour le magazine Empire, Dan présente la particularité du film à venir :

« La créature est au centre du film, il y mène la charge. Il est toujours badass, mais il y a quelque chose pour vous toucher sur le plan émotionnel. Créer un personnage auquel on peut s’identifier, mais qui est aussi super intimidant, a été un challenge. Mais un challenge excitant. L’idée a toujours été de créer une œuvre de cinéma qui fasse ce que Prey a fait spirituellement – pousser les limites de la franchise, nous amener à soutenir un héros que l’on soutient rarement – mais d’une manière différente. Et c’est comme ça qu’on en est arrivé à l’idée de prendre le parti du Predator. »

L’on a évidemment très hâte de voir le rendu sur grand écran. Il faudra pour cela patienter jusqu’en 2025, pour une sortie de Predator: Badlands à une date encore non-annoncée.