Alien Isolation 2 annoncé pour les 10 ans du premier jeu

On a tous un jeu, une licence, dont on pleure la disparition et que l’on aimerait revoir renaitre sous une forme ou une autre. Remake, suite, peu importe, tout ce que veulent les joueurs, c’est voir revenir sous le feu des projecteurs leur saga préférée qui ne se compose parfois que d’un seul jeu. Ce fut longtemps le cas pour les fans de Silent Hill ou Alan Wake, et c’est encore celui des aficionados de Dino Crisis ou bien même Bloodborn. Alien Isolation 2 fait partie de ces jeux fantasmés par de nombreux joueurs, et assez singulièrement par la presse spécialisée en général, après de très longues années, ce qui n’était alors qu’un souhait, va bien devenir une réalité.

Sorti en 2014, Alien Isolation fut salué par la critique pour son ambiance incroyable, son gameplay jusqu’au-boutiste, bien que redondant sur certains aspects, et surtout pour l’IA du xénomorphe qui ne connait encore aujourd’hui aucun équivalent. Terrifiant, passionnant, le jeu ne connut pas le succès commercial qu’il méritait et les ventes furent qualifiées de décevantes par SEGA, ce qui fut, comme pour Alan Wake en son temps, probablement la raison principale du refus de la mise en chantier d’une suite de la part de l’éditeur japonais.

En mai 2015, « seulement » 2,1 millions d’exemplaires du jeu s’étaient écoulés, et cela, grâce à de nombreuses baisses de prix qui ont convaincu les joueurs de passer à la caisse. Mais voilà, Alien Isolation n’avait pas atteint les objectifs fixés et une suite devenait de plus en plus inenvisageable, jusqu’à devenir tabou. Pourtant, l’aura de ce premier jeu ne cessa de grandir au fur et à mesure que le temps passait, et la presse, au travers de dossiers et d’articles, tout comme les joueurs, appellent maintenant depuis de nombreuses années à ce qu’une suite soit lancée par The Creative Assembly, tant tous aimeraient voir ce que cela donne avec la technologie d’aujourd’hui.

La saga ayant connu une seconde (ou troisième ?) jeunesse au cinéma avec le réussi Alien Romulus, il était temps pour SEGA de donner son aval pour Alien Isolation 2 et c’est donc pour les dix ans du premier jeu que Al Hope, directeur créatif de ce dernier, annonça la bonne nouvelle via un billet de remerciement sur X.

On appréciera la formulation « nous avons bien reçu votre appel de détresse », et ne pouvons que nous réjouir quant à l’annonce de cet Alien Isolation 2, dont ce ne sera surement pas le nom final, et avons hâte d’en découvrir plus à son sujet.