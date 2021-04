Praey For The Gods – Arrivée imminente sur Xbox et PlayStation ?

Pour les joueurs PlayStation et Xbox, dire que Praey For The Gods s’est fait attendre est un doux euphémisme. Ce projet Kikstarter lancé en 2015 et porté par trois développeurs du studio No Matter, a su fédérer plus de 500 000 dollars, soit bien plus que les 300 000 d’objectif. Le jeu a pourtant connu moult reports et déboires.

Sorti en Erly Acess en 2019 sur Steam, les version consoles se faisaient attendre, et c’est en fin d’année 2020 que le studio a donné des nouvelles datant sa sortie au premier trimestre 2021.Des rumeurs laissent entendre une arrivée d’ici fin avril mais ni le studio ni l’éditeur n’ont confirmé cette information à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Il faut dire que le titre a de quoi séduire car il s’inspire librement de grandes œuvres telles que Shadows of the Colosus ou Bloodborn, mais ne vous y trompez pas, ce Praeys For The Gods reste une proposition originale des plus intrigantes, ce genre de jeu qui sait attiser la curiosité. Il s’agit d’un survival game d’action à la troisième personne qui prend place dans une île désolée et enneigée. Notre jeune héros cherche à comprendre les raisons de cet hivers sans fin qui s’abat sur ces contrées. En quête de réponses auprès des dieux, et décidé à sauver ces terres vouées à la décadence, il vous faudra survivre au cœur de cette région inhospitalière.

La survie sera au centre du gameplay, mettant à l’épreuve la débrouillardise et le sens de l’exploration du joueur. En plus de cela, nous serons amenés à croiser le fer avec des créatures gigantesques, toutes dotées d’un point faible unique qu’il faudra exploiter afin de les terrasser. Patience et observation seront vos meilleures armes si vous espérez l’emporter. C’est dans ces phases de jeu que les parallèles avec d’illustres titres précités seront les plus évidents.

On ne peut qu’être happé par cette ambiance de Grand Nord, modélisée avec brio favorisant une immersion impressionnante et indispensable au genre. La réalisation dans son ensemble promet une quête épique et spectaculaire dans ses affrontements comme dans ses moments plus contemplatifs.

Praey For The Gods, à défaut d’avoir une date de sortie officielle, fait partie de ces titres qui suscitent la curiosité mais aussi beaucoup d’interrogation tant les attentes placées en lui sont nombreuses. On peut cependant se rassurer par la prudence du studio qui prend son temps ce qui laisse entrevoir un rendu à la hauteur de nos espérances. Si tel est le cas, voilà un titre qui pourrait faire du bruit sans jeter un grand froid.