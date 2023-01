Fiche de perso #23 – Poudlard, l’école des sorciers

Fiche de perso est une rubrique dans laquelle nous tirons le portrait d’acteurs du jeu vidéo, réels ou fictifs, qui pèsent ou ont pesé sur l’industrie. Aujourd’hui, petit changement. À l’occasion de la sortie imminente d’Hogwarts Legacy, nous ne nous arrêtons pas sur un personnage, mais sur l’un des lieux qui a contribué au succès de l’oeuvre Harry Potter, l’école de magie Poudlard.

Hogwarts Legacy est en approche. Dès le 7 février prochain, les joueurs qui auront craqué pour l’édition deluxe pourront profiter du jeu en accès anticipé. Pour les autres, il faudra patienter quelques jours de plus, jusqu’au 10 février. Dans Hogwarts Legacy, vous incarnerez une jeune sorcière ou un jeune sorcier, étudiant dans la célèbre école de magie écossaise de Poudlard. Au vu des nombreux trailers, images et bandes annonces déjà publiés par Warner Bros, le jeu s’annonce magnifique et plein de surprises. Nous avons décidé de nous intéresser à celle qui sera l’autre héroïne du jeu, celle qui lui a donné son nom, l’école Poudlard.

De la littérature au cinéma

Tout droit sortie de l’imagination fertile de J.K. Rowling, Poudlard, Hogwarts en V.O., est le lieu principal des aventures de la saga Harry Potter. Pour cause, c’est l’école où le jeune Harry se retrouve inscrit le jour de ses onze ans, dans le premier tome, Harry Potter à l’école des sorciers, sorti en 1997. Il y passera six années, loin d’être de tout repos. Si J.K. Rowling n’est pas avare en descriptions durant les sept livres qui composent la saga, il est toutefois difficile à la lecture de s’imaginer à quoi pouvait bien ressembler Poudlard dans la tête de l’autrice. Elle a souvent déclaré s’être inspirée de nombreux châteaux réels pour créer l’école, notamment le château d’Edimbourg, ville dans laquelle elle a vécu, mais aucun de ces châteaux ne correspondait vraiment à son idée de Poudlard.

« Je n’ai pas établi un plan des étages de Poudlard et il serait difficile pour un architecte des plus qualifiés d’en dessiner, du fait que des escaliers et des salles se déplacent en permanence. Toutefois, j’ai une image mentale très précise de ce à quoi il ressemble. » J.K. Rowling

C’est en 2001, avec la sortie du premier film, que Poudlard a enfin pu prendre vie sous nos yeux. Stuart Craig, chef décorateur de l’ensemble de la saga cinématographique, passe des journées entières à surligner la moindre petite phrase évoquant l’école dans les deux premiers romans, avant de se lancer dans la recherche du lieu qui deviendrait Poudlard pour le cinéma. Au final, avec Chris Colombus, le réalisateur, ils choisissent le château d’Anwick, et la cathédrale de Gloucester, pour tourner quelques scènes d’intérieur des deux premiers films. Mais le Poudlard extérieur que nous connaissons, ce magnifique château et ses splendides tours pointues, lui, n’existe pas. Après discussions avec J.K. Rowling et de nombreux graphistes, la décision a été prise de travailler à partir d’une maquette ultra détaillée de 25 mètres de large, qu’il serait possible de recréer numériquement, pour y ajouter tous les effets spéciaux nécessaires.

Une école vivante et remplie d’histoire.

Dans les livres comme dans les films, Poudlard n’est pas qu’une école. C’est un véritable lieu de vie accueillant des centaines de sorciers, sorcières et autres créatures pendant des mois, quasiment en huis-clos. Plus qu’un simple bâtiment, JK Rowling a souhaité en faire un personnage à part entière, toujours en mouvement, et plein de secrets. Des tableaux vivants aux escaliers mobiles, en passant par les salles invisibles ou encore les fantômes hantant les lieux depuis des siècles, Poudlard est infini. Tantôt mystérieuse, tantôt dangereuse, l’école est emblématique du monde d’Harry Potter, et ce n’est pas pour rien que le nouveau jeu de Warner Bros utilise le nom d’Hogwarts dans son titre. À l’image de Star Wars, où il parait presque impossible de ne pas être lié à la famille Skywalker, dans le monde des sorciers, il parait presque impossible de ne pas être passé par Poudlard.

J.K. Rowling a su imaginer un gigantesque univers étendu autour de l’école, en racontant des siècles de vie à Poudlard, bien avant la naissance d’Harry Potter. Créée il y a plus de mille ans par quatre sorciers, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard, l’école est depuis scindée en quatre maisons, chacune portant le nom d’un des fondateurs. En fonction de ses valeurs et de ses motivations, chaque élève sorcier sera dirigé vers l’une de ses maisons pour toute la durée de sa scolarité. La force de ce découpage en maisons, c’est le sentiment permanent d’animosité et de mystère qui règne dans l’école. Les sorciers les plus célèbres sont passés par Poudlard, certains choisissant le chemin du bien, d’autres celui du mal…

Quelques lieux emblématiques de Poudlard

Au vu des derniers trailers d’Hogwarts Legacy, il apparait que le Poudlard du jeu sera proche de celui des films. Même si les événements d’Hogwarts Legacy se dérouleront des centaines d’années avant les aventures d’Harry Potter, le jeu devrait présenter de nombreux lieux introduits dans la saga littéraire. Voici cinq lieux emblématiques de l’école que nous aimerions voir dans le futur jeu. Si nous sommes sûrs que certains y seront, car leur présence a déjà été annoncée, pour les autres, il ne reste plus qu’à croiser les doigts.

Comment ne pas penser immédiatement à la grande salle commune lorsqu’on pense à Poudlard? Transformable à souhait, elle peut devenir en un claquement de doigts (ou un coup de baguette), salle de bal, salle d’examen, ou encore réfectoire. Sans doute le lieu le plus emblématique de l’école, elle a marqué les esprits par sa grandiloquence. De nombreuses scènes mythiques de la saga se déroulent dans cette salle, et il parait improbable qu’elle n’ait pas une place importante dans Hogwarts Legacy.

D’ores et déjà annoncée comme faisant partie du jeu, nous sommes curieux de connaître le traitement qui aura été fait de la salle sur demande. Cette pièce invisible, sensée s’ouvrir uniquement lorsque la personne qui se tient devant en a vraiment besoin, lui dévoilant ce qu’elle désire, est un lieu crucial dans les aventures d’Harry Potter. Plusieurs personnages l’utilisent dans la saga, pour des besoins divers, allant de la simple cachette à la préparation de plans d’action en groupes. Sera-t-il possible de l’utiliser à plusieurs fins dans le jeu? Encore quelques jours de patience.

Les événements d’Hogwarts Legacy se situant longtemps avant ceux d’Harry Potter, nous ne devrions pas connaître les professeurs qui exerceront dans le jeu. Avalanche Software a cependant annoncé que les cours de magie devraient occuper une place importante dans l’aventure. On peut donc s’attendre à découvrir des lieux hauts en couleurs que sont les salles de classe. Nous avons hâte de voir à quoi ressemblaient les salles de divination, de potions, ou de défense contre les forces du mal, avant l’arrivée des professeurs Trelawney, Rogue et consorts.

Véritable institution à Poudlard, le Quidditch est le sport des sorciers. Perchés sur leurs balais, les membres d’une équipe doivent marquer plus de points que leurs adversaires, en envoyant le souafle dans de grands cercles d’or représentant les buts, tout en évitant les cognards , sorte de balles à tête chercheuses souhaitant les déséquilibrer. Pendant ce temps, l’attrapeur, le plus habile des manieurs de balais, a pour mission d’attraper le Vif d’or pour mettre fin au match. Hogwarts Legacy nous proposera-t-il de représenter notre maison dans des rencontres de haut-vol?

Enfin, nous aimerions pouvoir profiter du village de Pré-au-Lard. C’est le lieu d’arrivée des élèves lorsqu’ils prennent le célèbre Poudlard Express pour rejoindre l’école. Si le village n »appartient pas à Poudlard à proprement parler, il en est très proche, et devrait être inclus dans le jeu. Dans ce village, uniquement habité de sorciers, on peut trouver une taverne, des habitations, et également la Cabane Hurlante, reconnue comme la maison la plus hantée de Grande-Bretagne. De quoi nous faire frissonner un peu durant notre aventure?

Plus que deux semaines avant de mettre la main sur Hogwarts Legacy. Que vous soyez un fan du monde d’Harry Potter, ou simple fan de jeu vidéo, vous ne pourrez pas passer à côté du phénomène. Avec plus de 35 heures de jeu prévues, espérons que Poudlard ait encore bien des surprises à nous proposer dans sa version vidéoludique, après nous avoir fait tant rêver dans les livres et les films.