Pokkén Tournament – Son producteur se dit intéressé par une suite

S’il y a bien une conclusion que nous pouvons tirer de la carrière de la Wii U, c’est que son succès fut mitigée. Si la console à la mablette n’a brillé ni en marketing, ni ventes, on peut au moins lui reconnaître une prise de risques et quelques titres audacieux. Si nous pensons notamment à Pikmin 3 (largement le jeu le plus beau de la console) ou Zombi U/StarFox Zero (pour le gameplay asymétrique), nous ajoutons également volontiers Pokkén Tournament à la liste.

Effectivement, le partenariat entre Bandai Namco et la Pokémon Company offrait ce que n’importe quel fan de la franchise rêvait de voir : ce à quoi pouvait ressemblait un combat de Pokémon où les coups sont portés. Une révolution donc quand on compare le jeu a Pokémon Stadium ou Battle Revolution. L’audace de proposer un jeu de combat a payé puisque les critiques et les joueurs ont globalement répondu favorablement malgré un roster léger (étoffé dans sa version deluxe).

Et si nous vous disions qu’il n’est pas impossible qu’un jour, vous puissiez jouer à une suite ? Interrogé par un fan qui lui demande s’il considère son Poke-VS fighter comme un épisode unique ou une expérience à laquelle il aimerait donner suite, Katsuhiro Harada, réalisateur derrière la série Tekken (c’est beau quand on considère qu’il ne s’occupait que de voix dans les deux premiers volets) et producteur de Pokkén Tournament, précise vouloir remettre le couvert.

En effet, il aurait passé un agréable moment à concevoir un jeu de combat avec les bestioles de GameFreak et son studio entretient des relations plutôt cordiales avec Nintendo (d’autant plus vrai que Bandai Namco participe aujourd’hui à de nombreux projets aux cotés de Big N sur ces dernières années). Cependant, de l’aveu du bonhomme, aucun projet de la sorte n’est actuellement en cours. Seul, il n’est pas en mesure de lancer ce genre de projet donc espérons que ce message arrive aux oreilles de Big N et de Tsunekazu Ishihara.

En attendant que ça arrive (ou pas), vous pouvez toujours vous (re)plonger dans ce titre avec la version deluxe de Pokkén Tournament sur Nintendo Switch.