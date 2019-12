Pokémon Masters allonge son programme pour le début d’année

Pokémon Masters a été fouillé et révèle ce qui attend les joueurs pour le mois de janvier.

Le datamining, ou l’art de fouiller les codes de jeux à la recherche de nouveaux éléments pré-introduits, est une machine qui ne s’arrête jamais. La preuve en est, il est rare qu’un logiciel populaire ne soit pas régulièrement fouillé par des fans, soit pour faire le buzz (oui, il y en a forcément qui n’attendent que ça) soit pour dévoiler les nouveautés à venir. Si Pokémon GO a souvent droit au traitement, Pokémon Masters n’est pas forcément étranger à ce procédé pour autant. Effectivement, le soft vient tout juste de révéler aux fouilleurs les événements qui nous attendent pour le mois prochain et ça commence dès le nouvel an.

Pour démarrer la nouvelle année, on attaque fort avec un nouveau duo légendaire. Et qui de mieux pour symboliser le lever de soleil sur cette décennie que le Pokémon représentant cet astre ? Non, pas Héliatronc ! Solgaleo sera le Pokémon en question. Tout comme Mewtwo, il aura 3 attaques : 2 capacités partageant son type Griffe Acier et Choc Météore ainsi qu’Exploforce. Sa compétence support boostera énormément ses statistiques d’attaque, d’attaque spéciale et de précision. En revanche, attention aux Pokémon type Sol. Un dresseur ? Bien, ben ce sera votre avatar, tout simplement.

Bien entendu, les bannières vont continuer à tomber et proposer des paires inédites pour combler les équipes des joueurs durant tout le mois de janvier. Forcément, le premier que l’on peut citer et forcément celle qui donnera suite à Peter et son Dracolosse : Cynthia et son Charchacrok (qui est de type Sol et pas Dragon pour le coup). La championne sera disponible dès demain et jusqu’au 22 janvier (vous pouvez découvrir son spécial dans la vidéo ci-dessous). Bref, elle tirera sa révérence le même jour que son collègue du Kanto. Les autres, c’est Luth et Typhlosion ainsi que Leaf et Evoli. Le duo de Johto fera son entrée le 15 janvier pour 2 semaines. La demoiselle du trio de Kanto, elle, prendra son tour le 22 janvier et débordera jusqu’en février puisque son événement s’arrêtera le 6 du 2ème mois de l’année. Enfin, il reste un événement secret, on sait juste qu’il aura lieu du 3 janvier au 22. Serait-ce enfin l’arrivée de Red et Dracaufeu ? On en saura plus à ce moment-là !

Pokémon Masters est disponible sur appareils iOS et Android.