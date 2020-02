Pokémon Masters accueille deux nouvelles paires et un gland

Deux dresseurs de légende et leurs Pokémon pas moins fabuleux rejoignent Pokémon Masters.

La Saint-Valentin, le chocolat et les amours ne riment à rien pour vous ? Vous recherchez la perfection et la connaissance avec ferveur et ne vous souciez guère des aléas du calendrier ? Pokémon Masters est un peu comme vous alors. Effectivement, alors que les allées commerciales fleurissent de cœurs, de fleurs, le tout baignant dans les tons roses et rouges propres à la plus commerciale des fêtes pour amoureux, l’application de combat Pokémon passe son tour et célèbre au contraire ses presque six mois d’existence en accueillant deux nouveaux duos.

Enfin, ceci dit, on ne va pas se mentir. Du rose, il y en a, puisque la première des paires à rejoindre le soft comprend une bestiole rose. En effet, gratuitement et pour tous les joueurs, le Prof. Chen, l’expert Pokémon continuellement remis en question, rejoint le combat, épaulé par Mew, le monstre légendaire ultime de la première génération. Forcément, puisqu’ils vous sont offerts, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils soient un duo 5*, mais bien 3* (donc commun). Néanmoins, ils évolueront avec les règles des Pokémon légendaires. L’ajout de ce binôme amène une nouvelle saison spéciale durant laquelle vous pourrez empocher des objets d’évolution spéciaux. Ces objets ne sont compatibles qu’avec Mew et vous permettront de dévoiler toute la puissance du Pokémon Nouveau.

L’autre paire à rejoindre le soft n’est autre que le duo Pierre Rochard (champion de la Ligue Pokémon d’Hoenn) et son Métalosse. Comme bon nombre de paire 5*, il s’agit d’un duo type “Puissance” très offensif de type acier et qui ne fera pas de quartier. Comme c’est le cas pour les Pokémon de Corrina et Blue, le Métalosse de Pierre pourra également Méga-évoluer lorsque vous ferez appel à sa capacité Duo. En plus d’apporter dans son sillage des quêtes et autres récompenses, une nouvelle série de missions fait son entrée pour mettre vos équipes au défi dans des missions en solo ou en coop. Ces 2 événements prendront fin le 16 mars et devraient accompagner l’arrivée d’un autre duo légendaire. Avez-vous réussi à débloquer Pierre et son Métalosse ?