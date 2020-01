Le premier Direct de l’année sera un Pokémon Direct

Nintendo brise le suspense, le premier show de l’année sera en fait un Pokémon Direct.

Boom ! La nouvelle qui va faire mal à de nombreuses personne vient tout juste de tomber ! Vous attendiez que Nintendo annonce de nouveaux titres à ajouter à sa collection cette année ? Vous mouriez d’envie de connaître ce que Nintendo prépare alors que le futur se met en place chez Sony et Microsoft ? Ou plus gros encore, vous attendiez que Big N annonce enfin cette Switch Pro 4K sur laquelle fantasment nombre d’utilisateurs de Twitter ? Mauvaise nouvelle pour vous puisque le premier Nintendo Direct de l’année – pardon, de la DÉCENNIE – est en fait consacré à Pokémon ! Oui, un Pokémon Direct pour démarrer l’année !

L’annonce, forcément, est apparue sur Twitter et c’est la chaîne de Serebi qui l’a partagée en exclusivité. Il semblerait que le show soit de relativement courte durée puisqu’il ne devrait occuper qu’une vingtaine de minutes de votre temps, ce mercredi 9 janvier à 15h30 (heure française). Au programme, rien d’annoncé (comme d’habitude) mais nous devrions être en mesure de prévoir un certain nombre d’annonces.

Effectivement, l’an dernier, la Pokémon Company avait profité d’un événement en interne pour annoncer un grand nombre de projets en chantier, certains étant depuis devenus réalité (notamment Pokémon Masters, sorti des hautes herbes juste avant la rentrée scolaire de septembre). Mais nombre d’entre eux devaient attendre que Pokémon Épée et Bouclier sortent pour voir le jour et c’est notamment le cas du Pokémon Home, le nouveau service mis en place par la Pokémon Company pour réunir dans un même espace de stockage toutes les créatures de toutes les versions (canons et spin-off (Pokémon Let’s Go, Pokémon GO)), les échanger ou les faire combattre. Seulement, des nouvelles de ce service, nous n’en avions plus… Cette présentation devrait donc naturellement couvrir ce sujet et, qui sait, peut-être même dater l’utilitaire que de nombreux fans attendent puisque certaines créatures ne pourront entrer à Galar que par ce biais (Carapuce ou Bulbizarre par exemple).

Ensuite, il y a fort à parier que Nintendo profitera également de cette édition spéciale pour annoncer un certain nombre d’événements pour les 2 nouvelles versions comme l’arrivée d’autres créatures Gigamax ou d’autres mini festivités comme celle ayant eu lieu récemment et permettant aux joueurs de mettre la main sur des Magicarpe chromatiques. Puis un petit mot sur Pokémon Sleep ou même l’annonce d’un spin-off (Mystery Dungeon, Ranger, Conquest…) ? Ça vous ferait plaisir ?

Bref, l’avenir de Pokémon se discute jeudi 09 janvier à 15h30 dans la fenêtre YouTube que vous voyez juste en dessous. N’hésitez pas à partager vos rêves et espoirs avec nous dans la section commentaire !