PlayStation 5 – Une nouvelle mise à jour pour la rentrée

Il y a un certain temps que la PlayStation 5 ne s’était pas vue offrir de nouvelles fonctionnalités. Pourtant une annonce de Hideaki Nishino vient de paraître et nous sommes loin des nombreuses maj de performance système qui venaient accroître les capacités de sa petite sœur.

Ces informations obtenues via le site PlayStation Blog nous ont permis d’entrevoir quelques nouveautés non négligeables. Pour commencer l’extension de stockage sera enfin disponible, faible de ses 600 Go, il était temps que le système de Sony soit augmentable. Il faudra être vigilant en ce qui concerne le modèle utilisé car tous les SSD n’auront pas les capacités requises. Pour plus d’informations vous pouvez suivre ce lien.

Quant à la personnalisation, malheureusement il n’est toujours pas possible de mettre un fond d’écran choisi. Mais vous pourrez personnaliser votre Game Base, accepter ou refuser plus simplement des demandes d’ajouts. Il vous sera également possible de voir plus facilement quelle version (PS4 ou PS5) est installée sur votre PlayStation 5.

Si vous êtes adeptes de streaming via le PS Now, sachez que vous pourrez choisir la résolution vidéo avec laquelle vous jouez. Puisque nous rappelons que précédemment le 720p était de mise, désormais vous pourrez jouez en 1080p. Sous réserve de la qualité de votre connexion internet.

Bonne nouvelle en ce qui concerne la qualité sonore de vos jeux, puisque vous bénéficierez de l’audio 3D via les enceintes de votre téléviseur. Il est évident que l’utilisation d’un casque compatible ne peut que sensiblement augmenter votre immersion dans le jeu, mais cette fonctionnalité pourrait nous permettre de pouvoir en bénéficier sans forcément investir dans un Pulse 3D.

Nous avons sélectionné quelques nouveautés qui nous paraissaient les plus pertinentes, cependant d’autres informations sont évoquées sur le PlayStation Blog et nous ne doutons pas qu’elles vous permettront de profiter au mieux de votre PS5. En ce qui concerne les mises à jour du logiciel, auriez-vous des idées de choses à améliorer ?