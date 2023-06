Summer Game Fest – Le plein de conférences à ne pas manquer

Comme chaque année, le festival de conférences d’éditeurs, constructeurs et autres acteurs du secteur vidéoludique va battre son plein durant tout ce mois de juin. L’E3, ancienne grand-messe du jeu vidéo, est mort mais Geoff Keighley et sa Summer Game Fest ont entrepris de prendre le relais depuis quelques temps déjà, attirant les regards des joueurs du monde entiers. Cet événement est dont devenu LA vitrine pour notre média préféré, avant d’aller nous dorer la pilule à la plage. Et cette année encore, bon nombre de conférences rassemblées autour de l’animateur canadien vont avoir lieu. Sortez vos agendas, les prochains jours vont êtres chargés avec les annonces des grands jeux de demain.

Et on débute dès ce lundi 5 juin avec, on triche un peu, une conférence qui n’est pas directement liée au jeu vidéo, ni même à la Summer Game Fest. Mais l’arrivée d’Apple sur le marché des casques de réalités virtuelle et augmentée risque de se produire et, on l’imagine, faire beaucoup de bruit lors de lors de la Worldwide Developers Conference (WWDC). Technologiquement, l’appareil devrait se positionner comme, de très loin, le plus abouti, avec une résolution en 4K sur chaque œil notamment, mais aussi comme le plus onéreux puisqu’il semblerait qu’un positionnement autour des 3 000 $ serait à envisager.

Mercredi 7 juin, à 18h sur Youtube se tiendra le Guerrilla Collective 2023. Les amateurs de jeux indépendants devraient y trouver leur compte. Sans être la conférence qui marquera le plus la période, il est certain que quelques petites pépites seront, comme chaque année, présentées. On pense par exemple à Remnant 2, la suite de Remnant: From the Ashes ou Yomi 2 qui mixe jeu de combat et de cartes.

Le lendemain, 8 juin, à 21h, ce sera déjà le clou du spectacle, ou tout du moins le plat principal de ce festival de conférence puisque c’est à ce moment que se tiendra sur Twitch la Summer Game Fest qui sera, on l’espère, plus consistante que l’an passé. On pourrait y voir cette année la présentation du mode multijoueur tant attendu de The Last of Us 2 (dont l’unique visuel officiel du jeu avait été présenté l’an dernier), une nouvelle bande annonce de Death Stranding 2, voire, pourquoi pas, les première images du contenu additionnel d’Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Avec un show de près de deux heures, et les relations au beau fixe avec les plus grands studios à travers le globe, on peut s’attendre à d’autres belles surprises. Et qui sait, peut être que PlayStation, un peu secoué par les retour globalement négatifs après son Showcase, pourrait nous y réserver une ou deux annonces majeures.

Le même soir, à 23h59 débutera le Devolver Digital Showcase par les rockstars du jeu indépendant et double A. Au programme, on retrouvera le charmant The Plucky Squire qui avait été la sensation l’an dernier. On imagine aisément que Gunbrella, le jeu d’action 2D survitaminé toujours prévu pour cette année, sera aussi présent. Comme à chaque fois avec l’éditeur, deux ou trois autres titres à la direction artistique ou au gameplay très singulier sont aussi à prévoir. Le tout emballé dans une conférence complètement dingue avec l’incroyable actrice Mahria Zook qui pointera encore du doigt les dérives du secteur vidéoludique. Après les DLC, les NFT, les microtransactions, à quoi va-t-on avoir droit cette fois ?

Le 11 juin, à partir de 19 heures, ce sera autour d’Xbox d’avancer ses pions. Après le rendez-vous raté de son concurrent japonais, le constructeur américain à la possibilité de marquer les esprits avec une conférence diffusée sur Twitch durant laquelle Phil Spencer dévoilerai, enfin, quelques exclusivités porteuses pour ses Series X et S. On attend donc de voir cette semaine quelques séquences, et surtout des dates de sortie, pour des titres tels que Hellblade 2, Fable, Avowed, Everwild, Replaced et, avec un peu de chance, le titre exclusif développé par Kojima Production dont le nom de code pourrait être « Overdose ». Enfin, à la suite de cette prise de parole, nous aurons droit à un événement centré autour de Starfield, avec sans doute de longues séquences de gameplay convaincantes.

Ubisoft sera bien sûr partie prenant du Summer Game Fest avec son Ubisoft Forward le 12 juin à 19 heures à suivre sur Youtube. On y retrouvera une floppée d’Assassin’s Creed avec Mirage, l’épisode « principal » prévu pour le 12 octobre prochain, Nexus, un jeu en réalité virtuelle pour le Meta Quest 2 et Codename Jade à destination du mobile. Avatar: Frontiers of Pandora devrait également marquer la conférence de son empreinte au côté de The Crew et de Skull and Bones qui, avouons-le, ne déchaine pas les foules. Mais la grosse cote serait la présentation de son très gros projet de monde ouvert dans l’univers de Star Wars. Les paris sont ouverts.

Vous l’aurez compris, il s’agit là des rendez-vous les plus importants de ce Summer Game Fest, mais d’autres conférences d’ampleur plus modeste, ou plus spécialisées, vont aussi avoir lieu. Le Future Game Show (le 10 juin à 19 heures) par exemple nous a systématiquement présenté quelques titres indépendants forts sympathiques. Les amoureux du PC ont aussi droit à leur espace avec le PC Gaming Show (le 11 juin à 22 heures). Et n’oublions pas non plus le RGG Summit Summer (le 16 juin à 5 heures) qui sera l’occasion de découvrir les futurs projets autour de l’excellente licence Yakuza.

Dans une année 2023 en passe d’être historique en termes de qualité et de densité de jeu, toutes ces conférences doivent rester dans le ton et lancer avec vigueur ce second semestre et les années à venir. Avec la pandémie enfin bien derrière nous, les retards dans les différents studios se sont enfin résorbés et tous peuvent peu à peu dévoiler leurs projets. Bon nombre de studio devraient donc enfin pouvoir lâcher leurs chevaux et on suivra avec avidité chacune des prises de paroles pour découvrir les surprises que l’on nous réserve. Dormir pourra attendre demain.