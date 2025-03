Phase Zero – Les créateurs de SUPERHOT se mettent à l’horreur

SUPERHOT PRESENTS, tout porterait à croire à un carton d’introduction de film et pourtant il n’en est rien. SUPERHOT PRESENTS est en réalité le pendant éditorial de Superhot Team, l’équipe qui nous a offert en 2016 l’incroyable et survolté SUPERHOT. Et aujourd’hui, l’éditeur arrive une nouvelle carte dans sa manche en éditant le prochain jeu de SPINA Studio, Phase Zero.

Depuis quelques mois maintenant, nombreux sont les jeux vidéo souhaitant opérer un retour à une dimension et à une esthétique plus old-school, rappelant l’époque PS1. Beaucoup de propositions, et surtout du côté du survival horror, font référence aux anciennes gloires du genre telles que Resident Evil et Silent Hill. Des jeux comme Heartworm ou encore Crow Country ont tenté l’expérience de l’hommage vintage. Et c’est ce que Phase Zero souhaite proposer.

Phase Zero se situe en 1994, dans la petite ville de Flint Peak. Alors qu’une épaisse tempête de neige s’abat sur la ville, un mystérieux virus transforme les habitants en monstres friand de viande humaine fraîche. Et pour couronner le tout, un étrange pathogène venimeux envahit les constructions du patelin. Alors que les communications vers l’extérieur sont coupées, les deux héros du jour Mary et Guy, une journaliste et un habitant de la ville, tenteront par tous les moyens de découvrir quel mal étrange touche la bourgade tout en essayant de garder la tête vissée sur les épaules.

Vous l’aurez compris, tout cela semble très inspiré de Resident Evil 2 et 3. Peu d’infos nous sont parvenues quant au gameplay (action, gestion des ressources, fuite…) mais l’architecture globale du jeu, aussi bien au niveau des graphismes que de la mise en scène, est très inspirée des survival horror de la PS1. Caméra fixe dans des angles, retournements improbables de l’axe pour créer un effet de tension… Tout est fait pour instaurer la peur et l’attente.

Mais la vraie question est de savoir si Phase Zero arrivera à se démarquer de ses pairs. Premier jeu du studio SPINA, est-ce que Phase Zero profitera des conseils de son éditeur SUPERHOT PRESENTS ? Est-ce que Phase Zero se démarquera avec un élément de gameplay particulier, comme Superhot ?

Phase Zero est prévu sur PC via Steam. Sans date communiquée, le développeur note toutefois une démo à venir en fin de trailer.