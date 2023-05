Peridot – Un Tamagotchi à la sauce Niantic

Surtout connu pour être le développeur derrière Pokémon GO, Niantic a acquis une indéniable expérience dans le jeu mobile en réalité augmentée. Fort de son succès, le studio a eu l’opportunité de signer des jeux autour de multiples franchises : Harry Potter, Pikmin, ainsi que Catan et Transformers en dépit de l’annulation des projets liés à ces derniers. Cette fois, Niantic propose une création originale avec Peridot, un jeu dont le but est de prendre soin d’un animal virtuel appelé un Dot.

Chaque Dot est une créature unique, dotée d’une apparence et d’une personnalité qui lui sont propres. Le joueur, incarnant son Gardien, devra s’en occuper et jouer avec lui afin qu’il reste heureux et arrive à maturité. Générés procéduralement, les Dots ont par ailleurs la capacité de se reproduire pour donner naissance à de nouvelles variations.

Evidemment, la similitude avec les Tamagotchi, véritable emblème des années 90s, n’a échappé à personne. Peridot s’en distingue principalement par deux aspects : d’abord, son format en réalité augmentée, qui permet à l’animal d’interagir avec l’environnement réel (et d’y être pris en photo) ; ensuite son utilisation de la géolocalisation, qui incite les joueurs à se promener pour récolter des objets et interagir avec d’autres utilisateurs, comme c’est d’ailleurs le cas dans les autres titres de Niantic.

Les évolutions du marché sont également passées par-là, puisque Peridot se présente comme un free-to-play présentant des achats en jeu. Ce modèle, souvent très profitable économiquement parlant, s’éloigne de l’esprit de Tamagotchi, qui brillait tout particulièrement par son minimalisme et son accessibilité pour un (très) jeune public. Restera à voir, au long cours, si la progression des joueurs sera véritablement freinée sans le recours aux microtransactions, ou s’il sera possible d’avoir une expérience complète et satisfaisante sans ouvrir sa bourse.

Le jeu est disponible puisque sorti le 9 mai sur iOS et Android. À noter néanmoins que seule une poignée de téléphones est à ce jour compatible, Peridot se révélant relativement gourmand technologiquement parlant, ce qui constitue une autre barrière à l’adoption d’un Dot.