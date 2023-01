Payday 3 – Braquages annoncés pour 2023

Préparez-vous, le jour de paye arrive bientôt. Développée par le studio Overkill Software, la saga Payday a rapidement su tirer profit de son gameplay innovant, de sa facilité d’accès et de ses nombreuses missions proposées en coopération pour se faire une belle place dans les jeux les plus joués sur Steam ces dernières années. Après un premier opus sorti sur Playstation 3 et sur PC en 2011, le second jeu, sobrement intitulé Payday 2 voyait le jour en 2016, avant de profiter de nouvelles versions PS4, Xbox One et Switch entre 2015 et 2018. Aujourd’hui, l’attente pour les nombreux fans de la licence est terminée : Payday 3 arrivera en 2023.

La bonne nouvelle a été annoncée via un trailer lancé dès le 1er janvier à 00h01, et qui sonne comme une carte de voeux envoyée aux fans par les éditeurs Starbreeze et Prime Matter, associés sur ce troisième opus. Pas de date officielle, ni même de consoles mais le logo du futur jeu apparait pour la première fois officiellement. Il sera par contre proposé sur Steam, où il est déjà possible de l’ajouter à la liste des futurs jeux souhaités.

L’annonce était attendue depuis longtemps, même si Overkill Software a habilement su faire patienter les fans à coups d’innombrables DLC pour Payday 2. De la vingtaine de missions disponibles au lancement du jeu en 2013, nous sommes passés à plus d’une soixantaine de missions jouables aujourd’hui, certaines payantes, d’autres gratuites. Des partenariats avec d’autres franchises permettent même d’incarner des personnages extérieurs à l’univers Payday, comme John Wick ou Scarface. Ces extensions ont permis à Payday de conserver une forte communauté de joueurs durant toutes ces années, d’en faire une place forte de l’E-sport et de préparer au mieux l’arrivée du troisième opus.

Le studio a d’ores et déjà annoncé que Payday 3 prendrait place à New-York, ce qui semble confirmé par le trailer. Les quatre personnages emblématiques formant la bande de braqueurs des deux premiers jeux seront de la partie. Pas d’images de gameplay, ni même un petit bout d’histoire à se mettre sous la dent pour le moment. 2023 ne fait que commencer, et il faudra patienter encore un peu pour que Payday 3 en dévoile un peu plus. Toujours est-il qu’Overkill Software vient de frapper fort et semble bien prêt à braquer la banque en ce début d’année.