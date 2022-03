Paradise Killer fait le plein avant sa sortie sur tous les supports

C’est curieux comme dans les tops et les listes de « meilleures OST du JV », on retrouve toujours les mêmes titres au final. Alors oui, on comprend que les chansons de Final Fantasy ou Zelda fassent vibrer les vieux de la vieille, on sait très bien que certains vont se planquer derrière la valeur « culte » des thèmes 1-1 de Mario, Sonic, Kirby ou n’importe quoi d’autre par manque de personnalité ou d’engagement avec le sujet ou, plus récemment, derrière la bande-son travaillée de Persona 5 (indiscutablement extraordinaire). On ne vous juge pas (trop), on ne choisit pas la musique qui nous transcende et ce n’est pas forcément signe de mauvais goût mais aucun d’entre vous n’a joué à Paradise Killer ?

Si effectivement vous avez manqué le coche (pas bien difficile en considérant que le titre n’est disponible que sur Nintendo Switch et PC), vous avez réellement manqué quelque chose. Déjà, cette bande-son de ouf signée par Barry « Epoch » Topping, une OST catchy et rythmée qui fleure bon la pop-japonaise des années 80 (que vous devriez vraiment chercher sur YouTube ou Spotify) mais aussi une direction artistique flashy qui épouse son mélange aventure narrative/jeu d’enquête en open-world avec ce qu’il faut d’effets visuels kitsch et colorés. Et on précise, on dit « aventure narrative », pas « aventure linéaire » puisque c’est vous qui décidez du dénouement dans ce jeu, à vous ensuite de trouver les preuves. Bref, nous sommes sous le charme et peut-être qu’une sortie sur les autres supports vous aidera vous aussi à voir la lumière.

Ça ne vous suffit pas à vouloir plonger ? Vous avez l’air de joueurs bien difficiles mais soit, les britanniques de Kaizen Game Works vous gâte avec la sortie de leurs titres sur consoles PlayStation et Xbox. En effet, puisque ces supports peuvent bien plus que la frêle console de Nintendo, Paradise Killer profitera sur ces supports de meilleurs graphismes (offrant un rendu visuel 4K aux joueurs les mieux équipés et même du ray tracing) et des spécificités propres aux différentes manettes (notamment sur la question de retours haptiques). Le soft lui aussi s’étoffera avec de nouvelles chansons, de nouvelles quêtes, énigmes et secrets ainsi que des succès (naturellement absents de la version Switch mais également de la version PC).

Alors, conquis ? Pour plonger, il ne vous reste plus qu’à attendre le 16 mars, date de la sortie de Paradise Killer sur les consoles PlayStation 4 et 5, sur Xbox One et Series mais également sur l’Epic Game Store. Si attendre vous semble trop dur, vous pouvez toujours vous saisir du jeu sur Steam ou sur Nintendo Switch.