The Forgotten City – Le jeu d’enquête passe par les nuages sur Switch

Petite pépite sortie il y a quelques mois, The Forgotten City fait enfin son entrée sur la console de Nintendo pour le plus grand plaisir des joueurs. Provenant à la base d’un mod de The Elder Scrolls V: Skyrim, le jeu du studio Modern Storyteller a rencontré un franc succès à sa sortie tant du point vue des critiques que de celui des joueurs. Mais comme beaucoup de jeux, The Forgotten City s’avère trop puissant pour la Nintendo Switch.

À l’instar de The Witcher 3, il semblerait que le titre de Modern Storyteller soit obligé de passer par une version cloud afin d’être jouable sur la console. Bien entendu, ce n’est pas le premier titre à devoir se tourner vers cette solution. Mais ce procédé habituellement réservé aux gros éditeurs accueille pour la première fois un jeu qui n’est pas un AAA. Une nouvelle de taille pour ce jeu qui a su conquérir le cœur de notre rédaction.

Si l’affaire peut paraître anodine, elle témoigne au contraire de l’ouverture de ce service aux studios plus petits. Ainsi, on peut espérer voir arriver des petits pépites manquées sur Switch faute d’une capacité suffisante. On peut donc dire que les développeurs ont tenu leurs promesses en ce qui concerne la sortie sur Switch de leur jeu. Toutefois, cela signifie aussi qu’aucune version boîte n’est à prévoir pour The Forgotten City, du moins sur Nintendo Switch. Il faudra tout de même débourser 29,99€ pour pouvoir voyager dans la Rome Antique.