Après une période de ban, Pandemia: Virus Outbreak revient nous infecter

Souhaitons que contrairement à Pandemia: Virus Outbreak, le Covid-19 ne nous gratifie pas d’un retour en force.

La première moitié de l’année 2020 a été marquée par la propagation rapide d’une pandémie particulièrement agressive, dont nous avons tous suivi l’évolution avec un œil évasif lorsqu’elle a débuté en Chine (du style “ça n’arrive qu’aux autres”), puis avec une grande inquiétude lorsqu’elle est finalement apparue à nos portes. Chaque jour, les infos nous le rappellent (et les ministres affichant une barbe semi-blanche) : nous ne sommes pas encore sortis du sable, loin de là, et la prudence est plus que jamais de mise.

Quelle étrange expérience que ce virus du Covid-19. Peu sont les humains encore vivants à avoir connu un phénomène sociétal et mondial ayant de telles répercussions sur la vie quotidienne et les usages de tout un chacun. À son arrivée sous nos latitudes occidentales, nombreux ont été ceux à commencer à se poser des questions. Qu’est-ce qu’un virus d’aussi grande ampleur ? Comment s’en protéger ? Où est-il né et qui va sauver le monde ?

Dans ce contexte, les développeurs du jeu vidéo Plague Inc. (2012), un titre de stratégie consistant à répandre au mieux une pandémie sur la planète, ont reçu un nombre incalculable de demandes de personnes souhaitant comprendre ce qui était en train de ravager leur monde. Bien entendu, le studio Ndemic ne s’est pas posé en savant trouveur de réponses et a fait le choix judicieux d’orienter tout un chacun vers des autorités plus compétentes et dont l’épidémiologie était la spécialité.

À l’orée de la propagation massive de l’épidémie, un autre jeu a vu le jour, en mars dernier, Pandemia: Virus Outbreak, sur appareils Android et conçu par une équipe de deux personnes : un programmeur et un chercheur en biotechnologie, tous deux polonais.

Pandemia est un jeu de cartes avec un côté stratégique qui vous met dans les bottes (en croco ou en poils de licorne, on imagine) d’un chef d’état qui va devoir prendre des décisions diverses et variées pour endiguer la propagation d’un virus tenace. Et en lieu et place de venir parader sur les chaînes TV, vous allez devoir effectuer des choix draconiens avec les cartes que vous avez en main pour à la fois ralentir la pandémie et contenter le bon peuple qui a eu la sagesse de vous élire comme dirigeant.

Ce jeu étant sorti en plein cœur de la lutte mondiale contre l’épidémie qui nous affecte tous, il a été jugé opportuniste et retiré du store Google Play pendant deux mois. Ses créateurs se sont défendus de ces accusations en rappelant que leur jeu était en développement depuis 2017. D’ailleurs, il est par la suite (en avril) sorti également sur Steam sans que cette version ne reçoive, elle, de bannissement, allez savoir pourquoi.

Quoi qu’il en soit, Pandemia: Virus Outbreak est de nouveau disponible sur le store de Google après deux mois de mise en confinement forcée. Il bénéficie actuellement d’un rabais (1.99€ au lieu des 3.39€ habituels et des 3.29€ demandés sur Steam) donc n’hésitez pas à partir combattre vous aussi le virus après avoir applaudi à votre balcon jusqu’à 20h02.