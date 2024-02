Overwatch 2 – Changements majeurs en vue pour la Saison 9

La Saison 9 approche à grands pas pour Overwatch 2, accompagnée d’une petite révolution quant au gameplay du jeu. Si le titre de Blizzard semble avoir trouvé son rythme de croisière depuis la laborieuse transition entre le premier jeu et sa suite, il n’en est pas de même en ce qui concerne l’équilibre du titre. Au lieu de jongler avec des métas pour donner des compositions diverses d’une saison à l’autre et panser l’équilibrage plutôt que de ne le penser, Blizzard pourrait bien simplement changer l’ADN d’Overwatch 2 dans le but d’y remédier.

Ce n’est pas un secret d’initiés, le passage du 6v6 au 5v5 a rendu le rôle du Tank, désormais seul, particulièrement ingrat et misérable. Dans un jeu où le Tank doit initier les pushs, repousser ceux des adversaires et insuffler la dynamique d’équipe en permanence, chacune de ses erreurs et de ses morts se paie très cher pour son équipe. De quoi accentuer la toxicité envers le malheureux joueur qui s’est dévoué à jouer ce rôle. La Saison 9 va donc essayer d’atténuer son fardeau.

Révolution de gameplay pour Overwatch 2

Blizzard arrive donc avec une solution pour cette nouvelle saison et la détaille dans un blog dédié : désormais, les joueurs ont plus de vie, la régénération passive de santé est étendue à tous les rôles et les projectiles augmentent de taille.

Si l’idée est évidemment de prolonger la durée des combats et d’augmenter l’autonomie des joueurs, ces changement s’apparentent néanmoins à un gigantesque buff pour les DPS. Certes, Hanzo ne peut plus éliminer un joueur en un seul coup (chanceux, diront certains), mais ses flèches ont plus de chances de toucher sa cible.

Quant aux DPS dédiés au harcèlement comme Tracer et Genji, non seulement ils ont plus de chance de toucher les Supports et le Tank, mais en plus ils peuvent désormais rôder derrière l’équipe adverse avec leurs point de vie qui remontent passivement, ce qui les détachent de l’impératif de jouer près de leur équipe pour recevoir du soin.

Blizzard argue que ces changement rendront le soin complet d’un héros plus long et diminueront l’impact des burst (c’est à dire, infliger énormément en peu de temps) de dégâts et de soin. Mais il n’est pas certain que l’effet obtenu soit celui recherché, car cela signifie aussi une construction de Capacité Ultime beaucoup plus rapide et des combats plus longs. L’ombre terrifiante de la méta GOAT semble planer de nouveau sur Overwatch.

Refonte des parties compétitives

Tout aussi importante, la dimension compétitive d’Overwatch 2 va subir un remaniement afin d’améliorer l’équilibrage général du matchmaking. Ainsi, avec la Saison 9 les rangs seront remis à zéro et les joueurs devront réaliser 10 matchs de placement pour recevoir un rang plus « juste »au regard de leurs performances.

On se souvient ainsi qu’avec la sortie d’Overwatch 2, beaucoup de joueurs ont été placé à des rangs plus élevés que ceux qu’ils avaient dans Overwatch, contribuant à des parties plus souvent déséquilibrées avec des stomps (c’est à dire, une équipe dominant entièrement l’autre tout au long de la partie).

En parallèle, le système lui-même va être beaucoup plus transparent pour les joueurs. C’est là encore un secret de polichinelle mais en plus des rangs visibles, Overwatch comporte un système d’élo caché qui détermine leur changement de rang d’une partie à l’autre. Désormais, les joueurs sauront quels sont les « modificateurs » qui affectent leur changement de rang, comme être dans une série de victoire ou de défaites, gagner une partie contre toute attente, perdre une partie contre toute attente.

Enfin, un nouveau rang fait son apparition. Baptisé « Champion », comme la saison, il se situe au-dessus de Grand-Maître. Plus anecdotiques, l’ancienne monnaie compétitive reçoit un nouveau nom tandis que des armes rares en Jade (avec un rendu assez fade) font leur apparition et rejoignent les armes en Or parmi les récompenses achetables avec cette monnaie.

Si cette revitalisation des parties compétitives est bienvenue et sera hautement bénéfique aux joueurs, les changements apportés au gameplay sont plus curieux et donnent le sentiment d’une « Paladinisation » d’Overwatch 2 où les joueurs sont davantage encouragés à jouer deathmatch que de jouer en équipe. À voir donc, si ces changements seront bénéfiques au jeu.