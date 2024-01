Overwatch 2 – Plus d’individualisme à venir ?

Décidément, il semble que les développeurs de Blizzard ne savent pas quelle direction donner à Overwatch 2, ni même à la franchise entière. Les récentes déclarations des développeurs paraissent brosser un futur particulièrement flou pour le jeu, qui risque de voir son identité propre être sacrifiée sur l’autel bien futile du changement.

Relire l’historique d’Overwatch 2 donne le sentiment de lire une tragédie incohérente, au scénario improvisé et dont les acteurs cassent des choses de temps à autre pour montrer que l’histoire est en mouvement, ou du moins en donner l’illusion.

On se souvient que le passage du 6vs6 à du 5vs5 était justifié par un rythme de jeu prétendument trop lent, où le duo de tanks faisait durer les combats et rendait les joueurs difficiles à tuer, pour que l’on se retrouve dans Overwatch 2 avec d’innombrables capacités d’immortalité ; on se souvient que les aptitudes CC (crowd control, qui paralyse temporairement un joueur) étaient décriées et retirées de certains héros, pour qu’on se retrouve ensuite avec de nouveaux héros qui introduisent encore plus de CC. Et enfin, on se souvient que l’existence même d’Overwatch 2 a été justifiée pour pouvoir introduire un mode PvE complet, dont on connaît désormais tous le triste sort.

Pourtant, le titre se porte relativement bien, comme en témoigne le temps d’attente pour trouver une partie bien plus faible que sur le précédent jeu, et s’il est difficile de connaître l’évolution de la population de joueurs d’un titre à l’autre, tout portait à croire qu’Overwatch resterait au moins Overwatch, avec sa propre identité et son propre style de jeu. Mais c’est sans compter les voies impénétrables de Blizzard, qui va introduire des nouveautés controversées pour la saison 9 prévue en février.

Lors du récent Director’s Take du 12 janvier 2024, l’on apprend ainsi que d’une part, l’ajout de la barre de santé des coéquipiers va arriver dans l’UI des parties compétitives, un vieux souhait des joueurs, mais aussi que les héros Tanks et DPS vont recevoir du selfheal, et que les développeurs souhaitent favoriser dans le futur les performances individuelles au détriment du jeu d’équipe :

« Dans la Saison 9, les héros Tanks et DPS vont recevoir une version modifiée et amoindrie de la capacité selfheal des héros Supports. Cela devrait donner à ces héros plus d’options en termes de survie. Cela devrait également alléger la pression sur les héros Supports pour garder leurs coéquipiers en vie puisque ces derniers ont, individuellement, désormais plus de contrôle sur leur barre de santé. Dans Overwatch, il y a cette tension constante entre la puissance d’une équipe et la puissance d’un joueur individuel. Un tel changement permet d’équilibrer un peu cette situation. C’est quelque chose que nous évaluons constamment. Nous voulons toujours qu’Overwatch soit défini par une coordination d’équipe et de mécaniques, mais nous avons le sentiment que cet aspect peut être atténué un peu à présent, et potentiellement davantage dans le futur.«

Si le changement paraît minime, il n’est pas insignifiant pour autant, tant il impacte la philosophie entière du jeu. On ne comprend pas très bien les justifications avancées par ailleurs : actuellement, la quantité de heal fournie par les Supports est très importante, et le jeu se doit d’être punitif envers les joueurs qui se positionnent mal ou jouent éloignés de leur équipe, et impose aux Supports de concentrer leur heal sur les joueurs qui en ont besoin dans l’immédiat et faire des choix.

Permettre aux Tanks de récupérer leur santé d’eux-mêmes, cela va probablement faire durer les combats et pousser certains joueurs à feed (se battre pour rien, permettant aux adversaires de charger leur capacité ultime en infligeant facilement des dégâts) pour retarder le regroupement d’une équipe. Quant aux DPS, un Genji, une Sombra ou une Tracer ont-ils réellement besoin de voir leur santé remonter sans Supports ou pack de soin ? Cela va, au contraire, accentuer la pression sur les joueurs Supports si des héros DPS peuvent les harceler sans avoir besoin de revenir vers leur équipe.

Ces annonces ont laissé la communauté divisée sur les réseaux sociaux, poussant Aaron Keller, le directeur du jeu, à « clarifier » ces nouveautés en précisant qu’elles s’inscrivent dans des changements plus importants au sein du jeu.

Néanmoins, et en dépit de ces clarifications dont on ne sait pas très bien ce qu’elles ont servi à clarifier, tout ceci risque d’augmenter substantiellement l’individualisme des joueurs au détriment du jeu d’équipe. Ce que souhaitent vraisemblablement les développeurs d’Overwatch 2.