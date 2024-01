Blizzard – Une longue odyssée pour un jeu annulé

Décidément, Blizzard ne sort pas de sa tourmente. Après le rachat de Microsoft qui a récemment licencié 1 900 de ses employés, dont certains provenant de chez Blizzard, c’est au tour d’un jeu de survie dont le titre n’a pas été divulgué d’être annulé. Nous ne connaissons que son nom de code : Odyssée, très adapté puisque c’est au bout de six ans de développement tumultueux que le projet est avorté.

C’est habituel, dans le monde du jeu vidéo, de voir un projet de longue haleine être balayé d’un revers de la main. Ce n’est pas toujours négatif, par ailleurs, puisque, comme le rappelle le porte-parole de Blizzard Andrew Reynolds :

« les idées se font leur chemin dans d’autres jeux ou dans certains cas, deviennent des jeux à part entière. »

Nous pourrions nous réconforter ainsi, penser que tout ce travail n’est pas perdu et que ce n’est que partie remise, mais c’est oublier que les idées naissent de cerveaux humains, des cerveaux une fois de plus licenciés. En effet, une grande partie de l’équipe du projet Odyssée va quitter Blizzard après ces six années de service qu’on imagine aisément exténuantes. Cela ne représente pas l’intégralité de l’équipe, dont certains membres seront associés à d’autres projets, mais le coup est quand même rude. 2024 s’annonce être une année bien sombre pour le secteur.

Cette information est par ailleurs d’autant plus accablante que dans le processus, nous perdons une licence inédite. De la part de Blizzard, qui a du mal à sortir de ses schémas préétablis. Surtout que sur le papier, le projet était séduisant. Odyssée, appelons-le ainsi, devait être un jeu survie supervisé par Dan Hay, qui a travaillé sur de nombreux opus de la série Far Cry. L’expérience se voulait ambitieuse, tellement ambitieuse que le moteur de jeu a été changé en cours de développement, ce qui explique en partie l’annulation du projet. Le titre devait être jouable en ligne avec jusqu’à cent joueurs simultanés, d’où les limites de l’Unreal Engine.

Nous aurions aimé nous faire notre avis, mais malheureusement, il est bien rare qu’un jeu annulé réapparaisse. Nous aurions d’autant plus apprécié vivre cette expérience du fait que nous en attendons beaucoup de la part de Blizzard. Malgré les polémiques, affaires judiciaires et autres scandales qui ont secoué le studio dernièrement, nous reconnaissons son importance dans l’industrie.

Blizzard était auparavant un sceau de qualité, une pépinière d’innovations, avec des concepts forts qui ont donné naissance à Diablo, Starcraft et, bien sûr, le MMO World of Warcraft qui avait tant inquiété Famille de France en rendant nos jeunes addicts. Nous souhaitions véritablement voir le studio se reprendre en main pour frapper fort et montrer qu’ils ont encore une place dans le secteur, mais pour le moment, le rachat par Microsoft semble plutôt leur porter préjudice…

Reste qu’avec le départ de l’ancien président, Mike Ybarra, aux côtés des 1 900 autres employés remerciés, la firme peut trouver là une respiration, un moment de vide pour réfléchir, digérer ces quelques dernières années et redonner une impulsion positive et créative. Un instant sur le fil dont Blizzard va devoir se saisir pour garder l’équilibre et se poser les bonnes questions, dont notamment : comment surprendre les joueurs et leur redonner envie de retourner vers leurs licences ?