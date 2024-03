Overwatch 2 – Premier aperçu de la Saison 10

En dépit de tous ses problèmes, Overwatch 2 est un jeu bien plus vivant et alimenté en contenu que son prédécesseur. Alors qu’une récente collaboration inédite a permis à Blizzard d’introduire de nouveaux cosmétiques sur le thème de Cowboy Bebop pour quelques personnages, nous avons également de nouvelles informations sur ce qu’apportera la prochaine saison au jeu dans quelques mois.

Des informations qui viennent de rien de moins qu’Aaron Keller en personne, le Game Director du jeu, qui, lors d’un récent Developper Update, a levé le voile sur les changements concoctés par le studio californien

L’on apprend donc que, dès la Saison 10, tous les nouveaux héros ajoutés au jeu seront disponibles pour tous gratuitement, et non plus à acheter avec la monnaie du jeu ou en compétant un Battle Pass. Un changement bienvenu, d’autant que les développeurs d’Overwatch 2 ont l’habitude bien vicieuse de rendre les nouveaux héros extrêmement puissants, et d’autant plus attractifs, avant qu’ils ne soient traditionnellement rééquilibrés quelques semaines plus tard. Une méthode injuste dans un jeu fondé sur le « counter-pick », et dans lequel un personnage comme Mauga ou Kiriko a tendance à être « méta » car particulièrement impactant (voire, indispensable, dans le cas d’une Kiriko pour contrer Sombra ou Ana).

Cette refonte débutera donc avec le 40ème héros d’Overwatch, Venture, un DPS capable d’attaquer par-dessous terre avec une foreuse au style visuel sympathique et qui serait le premier personnage non-binaire du jeu.

Longtemps évoquée, la possibilité de débloquer les cosmétiques mythiques des saisons précédentes deviendra concrète avec l’addition d’une Boutique Mythique, dans laquelle il sera possible de débloquer simplement quelques apparences spécifiques d’un cosmétique Mythique ou bien tous, selon des modalités encore peu claires. Visiblement, cette addition se fera en parallèle de changements encore non annoncés au fonctionnement des Battle Pass.

L’obtention de monnaie sera plus fréquente et l’équipe de développeurs ajoutera de nouvelles mécaniques de jeu au fil des saisons pour garder le jeu dynamique. Si Aaron ne rentre pas dans les détails concernant les refontes à venir en termes de gameplay pour la Saison 10, ceux que l’on a eu pour la Saison 9 mettaient en avant les individualités et il est probable que l’équipe souhaite garder cette direction (au lieu de rétablir le 6 contre 6 qui ferait beaucoup de bien au jeu).

Enfin, le mode de jeu Clash, présenté lors de la BlizzCon 2023, va arriver comme nouveau mode de jeu permanent dans Overwatch 2, avec deux nouvelles cartes dédiées, tandis que l’on apprend que le mode Push va recevoir une nouvelle carte lors de la Saison 11. Il est intéressant de constater que l’on a toujours pas d’informations depuis la sortie d’Overwatch 2 sur la mise à jour du mode 2CP du premier jeu et, surtout, de toutes les cartes associées. Pourtant, Hanamura, Anubis, Horizon étaient des cartes iconiques d’Overwatch et bien plus intéressantes à jouer que Push.

Alors que des rumeurs récentes font état de l’abandon total de la composante PvE d’Overwatch 2, pack de missions compris, et que de nombreux développeurs de Blizzard ont été licenciés il y a peu, il n’est pas déraisonnable de faire une croix également sur une refonte du mode 2CP.